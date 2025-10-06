ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດFalcon Financeຂອງມື້ນີ້0.9945 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດUSDFລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວUSDFໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ USDF

USDF ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ USDF

USDF ເຈ້ຍຂາວ

USDF ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

USDF Tokenomics

USDF ການຄາດຄະເນລາຄາ

USDF ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ USDF

USDFຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

USDF Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Falcon Finance

Falcon Finance ລາຄາ (USDF)

1 USDF ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.9945
$0.9945$0.9945
-0.18%1D
USD
Falcon Finance (USDF) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:00:09 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.9939
$ 0.9939$ 0.9939
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.9971
$ 0.9971$ 0.9971
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.9939
$ 0.9939$ 0.9939

$ 0.9971
$ 0.9971$ 0.9971

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

0.00%

-0.18%

+0.06%

+0.06%

Falcon Finance (USDF) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.9945. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, USDFມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.9939 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.9971, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. USDFລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.0243014891348232, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.909369011278203.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, USDFມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.18%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +0.06%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Falcon Finance (USDF) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.202

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

$ 29.35K
$ 29.35K$ 29.35K

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

2.02B
2.02B 2.02B

2,018,852,516.7592397
2,018,852,516.7592397 2,018,852,516.7592397

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານFalcon Financeການຊື້ຂາຍ$ 2.01B 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 29.35K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງUSDFແມ່ນ2.02Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ2018852516.7592397. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.01B.

Falcon Finance (USDF) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Falcon Finance ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.001793-0.18%
30 ມື້$ -0.0059-0.59%
60 ວັນ$ +0.0025+0.25%
90 ວັນ$ +0.0129+1.31%
Falcon Finance ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, USDFບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.001793 (-0.18%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Falcon Finance ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0059 (-0.59%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Falcon Finance ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, USDF ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.0025 (+0.25%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Falcon Finance ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0129 (+1.31%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Falcon Finance (USDF)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າFalcon Financeປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Falcon Finance ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງUSDF ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບFalcon Finance ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການFalcon Finance ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Falcon Finance ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Falcon Finance (USDF) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Falcon Finance (USDF) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບFalcon Finance.

ກວດເບິ່ງການFalcon Financeຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Falcon Finance (USDF) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງFalcon Finance (USDF) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ USDF ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Falcon Finance(USDF)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Falcon Finance ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Falcon Finance ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

USDF ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ VND
26,170.2675
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ AUD
A$1.521585
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ GBP
0.75582
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ EUR
0.85527
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ USD
$0.9945
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MYR
RM4.1769
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ TRY
41.82867
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ JPY
¥152.1585
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ ARS
ARS$1,471.14396
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ RUB
80.544555
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ INR
88.122645
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ IDR
Rp16,574.99337
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ PHP
58.33737
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ EGP
￡E.46.990125
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BRL
R$5.320575
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ CAD
C$1.3923
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BDT
121.36878
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ NGN
1,435.0635
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ COP
$3,839.7645
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ ZAR
R.17.26452
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ UAH
41.80878
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ TZS
T.Sh.2,449.503225
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ VES
Bs221.7735
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ CLP
$932.841
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ PKR
Rs281.00592
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ KZT
522.321345
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ THB
฿32.34114
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ TWD
NT$30.739995
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ AED
د.إ3.649815
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ CHF
Fr0.7956
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ HKD
HK$7.727265
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ AMD
֏380.445975
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MAD
.د.م9.258795
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MXN
$18.408195
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ SAR
ريال3.729375
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ ETB
Br151.78059
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ KES
KSh128.52918
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ JOD
د.أ0.7051005
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ PLN
3.669705
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ RON
лв4.385745
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ SEK
kr9.44775
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BGN
лв1.680705
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ HUF
Ft334.39068
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ CZK
21.013785
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ KWD
د.ك0.3053115
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ ILS
3.232125
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BOB
Bs6.891885
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ AZN
1.69065
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ TJS
SM9.16929
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ GEL
2.70504
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ AOA
Kz909.877995
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BHD
.د.ب0.3749265
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BMD
$0.9945
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ DKK
kr6.44436
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ HNL
L26.19513
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MUR
45.82656
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ NAD
$17.20485
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ NOK
kr10.08423
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ NZD
$1.75032
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ PAB
B/.0.9945
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ PGK
K4.186845
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ QAR
ر.ق3.61998
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ RSD
дин.101.250045
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ UZS
soʻm11,981.924955
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ ALL
L83.538
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ ANG
ƒ1.780155
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ AWG
ƒ1.780155
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BBD
$1.989
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BAM
KM1.680705
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BIF
Fr2,924.8245
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BND
$1.29285
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BSD
$0.9945
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ JMD
$159.59736
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ KHR
3,993.97167
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ KMF
Fr423.657
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ LAK
21,619.564785
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ LKR
රු302.735745
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MDL
L16.82694
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MGA
Ar4,479.72525
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MOP
P7.956
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MVR
15.3153
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MWK
MK1,726.561395
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ MZN
MT63.598275
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ NPR
रु141.13944
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ PYG
7,052.994
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ RWF
Fr1,443.0195
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ SBD
$8.184735
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ SCR
14.310855
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ SRD
$38.5866
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ SVC
$8.69193
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ SZL
L17.20485
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ TMT
m3.490695
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ TND
د.ت2.890017
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ TTD
$6.732765
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ UGX
Sh3,464.838
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ XAF
Fr565.8705
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ XCD
$2.68515
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ XOF
Fr565.8705
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ XPF
Fr102.4335
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BWP
P13.34619
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ BZD
$1.998945
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ CVE
$95.35266
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ DJF
Fr176.0265
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ DOP
$63.976185
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ DZD
د.ج130.10049
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ FJD
$2.257515
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ GNF
Fr8,647.1775
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ GTQ
Q7.61787
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ GYD
$208.00962
1 Falcon Finance(USDF) ເຖິງ ISK
kr125.307

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Falcon Finance

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Falcon Finance ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Falcon Finance ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Falcon Finance

ມື້ນີ້ມີFalcon Finance (USDF) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ USDFແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.9945 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາUSDFປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​USDFປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.9945. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງFalcon Finance?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງUSDF​ແມ່ນ​$ 2.01B USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງUSDF?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນUSDFແມ່ນ 2.02B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງUSDF?
USDF ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.0243014891348232 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງUSDF?
USDFຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.909369011278203 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດUSDF?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການUSDFແມ່ນ$ 29.35K USD.
ປີນີ້USDFຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
USDF ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງUSDFການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:00:09 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

