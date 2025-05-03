ໂລໂກ້ Phoenic

Phoenic ລາຄາ (PNIC)

USD

Phoenic (PNIC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.003297
$0.003297$0.003297
+3.28%(1D)

PNIC ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Phoenic(PNIC) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.003297USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 838.65KUSD. ລາຄາ PNIC ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Phoenic ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 75.72K USD
- Phoenic ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +3.28%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 254.37M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPNIC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PNIC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

PNIC ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Phoenic ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00010471+3.28%
30 ມື້$ +0.002023+158.79%
60 ວັນ$ -0.000281-7.86%
90 ວັນ$ +0.000113+3.54%
Phoenic ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, PNICບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.00010471 (+3.28%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Phoenic ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.002023 (+158.79%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Phoenic ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, PNIC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.000281 (-7.86%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Phoenic ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.000113 (+3.54%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ PNIC

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Phoenic: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.003
$ 0.003$ 0.003

$ 0.003762
$ 0.003762$ 0.003762

$ 0.3799
$ 0.3799$ 0.3799

-2.81%

+3.28%

+67.78%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ PNIC

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 838.65K
$ 838.65K$ 838.65K

$ 75.72K
$ 75.72K$ 75.72K

254.37M
254.37M 254.37M

ແມ່ນຫຍັງ Phoenic (PNIC)

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Phoenic ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Phoenic ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງPNIC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບPhoenic ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການPhoenic ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Phoenic ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: Phoenic, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ PNIC ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Phoenicໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ Phoenic

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PNIC ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ PNIC ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າPhoenicປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື Phoenic(PNIC)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Phoenic ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Phoenic ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

PNIC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PNIC ເຖິງ VND
86.760555
1 PNIC ເຖິງ AUD
A$0.00511035
1 PNIC ເຖິງ GBP
0.00247275
1 PNIC ເຖິງ EUR
0.00290136
1 PNIC ເຖິງ USD
$0.003297
1 PNIC ເຖິງ MYR
RM0.01407819
1 PNIC ເຖິງ TRY
0.12716529
1 PNIC ເຖິງ JPY
¥0.4777353
1 PNIC ເຖິງ RUB
0.27279378
1 PNIC ເຖິງ INR
0.27902511
1 PNIC ເຖິງ IDR
Rp54.04917168
1 PNIC ເຖິງ KRW
4.61764632
1 PNIC ເຖິງ PHP
0.18351102
1 PNIC ເຖິງ EGP
￡E.0.16735572
1 PNIC ເຖິງ BRL
R$0.01862805
1 PNIC ເຖິງ CAD
C$0.00454986
1 PNIC ເຖິງ BDT
0.4019043
1 PNIC ເຖິງ NGN
5.28364032
1 PNIC ເຖິງ UAH
0.1371552
1 PNIC ເຖິງ VES
Bs0.283542
1 PNIC ເຖິງ PKR
Rs0.92949024
1 PNIC ເຖິງ KZT
1.69683402
1 PNIC ເຖິງ THB
฿0.1091307
1 PNIC ເຖິງ TWD
NT$0.10125087
1 PNIC ເຖິງ AED
د.إ0.01209999
1 PNIC ເຖິງ CHF
Fr0.00270354
1 PNIC ເຖິງ HKD
HK$0.02555175
1 PNIC ເຖິງ MAD
.د.م0.03053022
1 PNIC ເຖິງ MXN
$0.06455526

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Phoenic

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Phoenic ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Phoenic ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Phoenic

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

PNIC
USD

1 PNIC = 0.003297 USD

ການຊື້ຂາຍ

PNICUSDT
$0.003297
$0.003297$0.003297
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