ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດSwarm Networkຂອງມື້ນີ້0.01381 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTRUTHລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTRUTHໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດSwarm Networkຂອງມື້ນີ້0.01381 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTRUTHລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTRUTHໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TRUTH

TRUTH ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ TRUTH

TRUTH ເຈ້ຍຂາວ

TRUTH ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

TRUTH Tokenomics

TRUTH ການຄາດຄະເນລາຄາ

TRUTH ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ TRUTH

TRUTHຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

TRUTH Spot

TRUTH USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Swarm Network

Swarm Network ລາຄາ (TRUTH)

1 TRUTH ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01381
$0.01381$0.01381
+3.21%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:32:55 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01284
$ 0.01284$ 0.01284
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01444
$ 0.01444$ 0.01444
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01284
$ 0.01284$ 0.01284

$ 0.01444
$ 0.01444$ 0.01444

$ 0.020167043509271197
$ 0.020167043509271197$ 0.020167043509271197

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878

-2.55%

+3.21%

+1.91%

+1.91%

Swarm Network (TRUTH) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.01381. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TRUTHມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01284 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01444, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TRUTHລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.020167043509271197, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.010282833131671878.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TRUTHມີການປ່ຽນແປງ-2.55%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +3.21%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +1.91%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Swarm Network (TRUTH) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.675

$ 28.80M
$ 28.80M$ 28.80M

$ 140.21K
$ 140.21K$ 140.21K

$ 138.10M
$ 138.10M$ 138.10M

2.09B
2.09B 2.09B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.85%

SUI

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSwarm Networkການຊື້ຂາຍ$ 28.80M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 140.21K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTRUTHແມ່ນ2.09Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 138.10M.

Swarm Network (TRUTH) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Swarm Network ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0004295+3.21%
30 ມື້$ -0.00087-5.93%
60 ວັນ$ +0.00881+176.20%
90 ວັນ$ +0.00881+176.20%
Swarm Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TRUTHບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0004295 (+3.21%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Swarm Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00087 (-5.93%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Swarm Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TRUTH ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.00881 (+176.20%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Swarm Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.00881 (+176.20%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Swarm Network (TRUTH)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າSwarm Networkປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Swarm Network (TRUTH)

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Swarm Network ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTRUTH ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບSwarm Network ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການSwarm Network ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Swarm Network ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Swarm Network (TRUTH) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Swarm Network (TRUTH) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບSwarm Network.

ກວດເບິ່ງການSwarm Networkຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Swarm Network (TRUTH) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງSwarm Network (TRUTH) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TRUTH ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Swarm Network(TRUTH)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Swarm Network ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Swarm Network ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TRUTH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ VND
363.41015
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ AUD
A$0.0211293
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ GBP
0.0104956
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ EUR
0.0118766
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ USD
$0.01381
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MYR
RM0.058002
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ TRY
0.5809867
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ JPY
¥2.11293
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ ARS
ARS$20.4288568
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ RUB
1.1184719
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ INR
1.2231517
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ IDR
Rp230.1665746
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ PHP
0.8100946
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ EGP
￡E.0.6525225
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BRL
R$0.0738835
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ CAD
C$0.019334
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BDT
1.6853724
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ NGN
19.92783
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ COP
$53.32041
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ ZAR
R.0.2394654
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ UAH
0.5805724
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ TZS
T.Sh.33.93117
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ VES
Bs3.07963
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ CLP
$12.95378
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ PKR
Rs3.9021536
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ KZT
7.2531501
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ THB
฿0.4491012
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ TWD
NT$0.426729
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ AED
د.إ0.0506827
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ CHF
Fr0.011048
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ HKD
HK$0.1073037
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ AMD
֏5.2830155
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MAD
.د.م0.1285711
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MXN
$0.255485
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ SAR
ريال0.0517875
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ ETB
Br2.1076822
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ KES
KSh1.7841139
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ JOD
د.أ0.00979129
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ PLN
0.0509589
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ RON
лв0.0609021
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ SEK
kr0.1310569
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BGN
лв0.0233389
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ HUF
Ft4.6451316
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ CZK
0.2919434
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ KWD
د.ك0.00423967
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ ILS
0.0448825
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BOB
Bs0.0957033
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ AZN
0.023477
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ TJS
SM0.1273282
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ GEL
0.0375632
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ AOA
Kz12.6349071
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00520637
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BMD
$0.01381
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ DKK
kr0.0894888
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ HNL
L0.3637554
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MUR
0.6363648
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ NAD
$0.238913
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ NOK
kr0.1400334
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ NZD
$0.0241675
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ PAB
B/.0.01381
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ PGK
K0.0581401
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0502684
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ RSD
дин.1.4066866
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ UZS
soʻm166.3855039
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ ALL
L1.16004
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ ANG
ƒ0.0247199
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ AWG
ƒ0.0247199
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BBD
$0.02762
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BAM
KM0.0233389
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BIF
Fr40.61521
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BND
$0.017953
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BSD
$0.01381
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ JMD
$2.2162288
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ KHR
55.4617886
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ KMF
Fr5.88306
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ LAK
300.2173853
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ LKR
රු4.2039021
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MDL
L0.2336652
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MGA
Ar62.207145
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MOP
P0.11048
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MVR
0.212674
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MWK
MK23.9756791
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ MZN
MT0.8831495
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ NPR
रु1.9599152
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ PYG
97.94052
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ RWF
Fr20.03831
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ SBD
$0.1136563
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ SCR
0.2074262
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ SRD
$0.535828
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ SVC
$0.1206994
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ SZL
L0.238913
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ TMT
m0.0484731
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ TND
د.ت0.04013186
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ TTD
$0.0934937
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ UGX
Sh48.11404
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ XAF
Fr7.85789
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ XCD
$0.037287
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ XOF
Fr7.85789
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ XPF
Fr1.42243
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BWP
P0.1853302
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ BZD
$0.0277581
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ CVE
$1.3241028
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ DJF
Fr2.44437
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ DOP
$0.8883973
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ DZD
د.ج1.8053813
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ FJD
$0.0313487
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ GNF
Fr120.07795
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ GTQ
Q0.1057846
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ GYD
$2.8884996
1 Swarm Network(TRUTH) ເຖິງ ISK
kr1.74006

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Swarm Network

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Swarm Network ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Swarm Network ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Swarm Network

ມື້ນີ້ມີSwarm Network (TRUTH) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TRUTHແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01381 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTRUTHປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TRUTHປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01381. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງSwarm Network?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTRUTH​ແມ່ນ​$ 28.80M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTRUTH?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTRUTHແມ່ນ 2.09B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTRUTH?
TRUTH ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.020167043509271197 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTRUTH?
TRUTHຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.010282833131671878 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTRUTH?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTRUTHແມ່ນ$ 140.21K USD.
ປີນີ້TRUTHຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TRUTH ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTRUTHການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:32:55 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TRUTH -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.01381 USD

ຊື້ຂາຍ TRUTH

TRUTH/USDT
$0.01381
$0.01381$0.01381
+3.21%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,447.57
$105,447.57$105,447.57

-0.28%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,529.36
$3,529.36$3,529.36

-1.66%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.80
$159.80$159.80

-4.16%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2200
$1.2200$1.2200

-19.85%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,447.57
$105,447.57$105,447.57

-0.28%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,529.36
$3,529.36$3,529.36

-1.66%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.80
$159.80$159.80

-4.16%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2889
$2.2889$2.2889

-1.63%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16448
$0.16448$0.16448

-1.48%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03605
$0.03605$0.03605

+260.50%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07548
$0.07548$0.07548

+170.34%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$56.039
$56.039$56.039

+163.14%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000008652
$0.0000008652$0.0000008652

+117.27%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000046
$0.000046$0.000046

+109.09%