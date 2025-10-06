ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດMitosisຂອງມື້ນີ້0.08465 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMITOລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMITOໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MITO

MITO ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MITO

MITO ເຈ້ຍຂາວ

MITO ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MITO Tokenomics

MITO ການຄາດຄະເນລາຄາ

MITO ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MITO

MITOຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MITO Spot

MITO USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Mitosis

Mitosis ລາຄາ (MITO)

1 MITO ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.08465
-7.23%1D
USD
Mitosis (MITO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:28:17 (UTC+8)

Mitosis (MITO)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.08243
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.10169
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.08243
$ 0.10169
--
--
-2.35%

-7.23%

-25.28%

-25.28%

Mitosis (MITO) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.08465. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MITOມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.08243 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.10169, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MITOລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MITOມີການປ່ຽນແປງ-2.35%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -7.23%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -25.28%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Mitosis (MITO) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 16.61M
$ 218.68K
$ 84.65M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMitosisການຊື້ຂາຍ$ 16.61M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 218.68K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMITOແມ່ນ196.27Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 84.65M.

Mitosis (MITO) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Mitosis ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0065972-7.23%
30 ມື້$ -0.07956-48.46%
60 ວັນ$ -0.10122-54.46%
90 ວັນ$ +0.07465+746.50%
Mitosis ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MITOບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0065972 (-7.23%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Mitosis ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.07956 (-48.46%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Mitosis ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MITO ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.10122 (-54.46%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Mitosis ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.07465 (+746.50%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Mitosis (MITO)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMitosisປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Mitosis ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMITO ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMitosis ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMitosis ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Mitosis ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Mitosis (MITO) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Mitosis (MITO) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMitosis.

ກວດເບິ່ງການMitosisຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Mitosis (MITO) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMitosis (MITO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MITO ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Mitosis(MITO)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Mitosis ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Mitosis ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MITO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Mitosis(MITO) ເຖິງ VND
2,227.56475
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ AUD
A$0.1295145
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ GBP
0.064334
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ EUR
0.072799
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ USD
$0.08465
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MYR
RM0.35553
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ TRY
3.5612255
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ JPY
¥12.95145
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ ARS
ARS$125.221052
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ RUB
6.8558035
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ INR
7.4974505
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ IDR
Rp1,410.832769
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ PHP
4.965569
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ EGP
￡E.3.9997125
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BRL
R$0.4528775
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ CAD
C$0.11851
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BDT
10.330686
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ NGN
122.14995
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ COP
$326.83365
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ ZAR
R.1.467831
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ UAH
3.558686
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ TZS
T.Sh.207.98505
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ VES
Bs18.87695
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ CLP
$79.4017
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ PKR
Rs23.918704
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ KZT
44.4590265
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ THB
฿2.752818
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ TWD
NT$2.615685
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ AED
د.إ0.3106655
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ CHF
Fr0.06772
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ HKD
HK$0.6577305
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ AMD
֏32.3828575
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MAD
.د.م0.7880915
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MXN
$1.566025
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ SAR
ريال0.3174375
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ ETB
Br12.919283
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ KES
KSh10.9359335
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ JOD
د.أ0.06001685
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ PLN
0.3123585
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ RON
лв0.3733065
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ SEK
kr0.8033285
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BGN
лв0.1430585
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ HUF
Ft28.472874
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ CZK
1.789501
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ KWD
د.ك0.02598755
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ ILS
0.2751125
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BOB
Bs0.5866245
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ AZN
0.143905
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ TJS
SM0.780473
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ GEL
0.230248
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ AOA
Kz77.4471315
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BHD
.د.ب0.03191305
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BMD
$0.08465
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ DKK
kr0.548532
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ HNL
L2.229681
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MUR
3.900672
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ NAD
$1.464445
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ NOK
kr0.858351
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ NZD
$0.1481375
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ PAB
B/.0.08465
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ PGK
K0.3563765
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ QAR
ر.ق0.308126
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ RSD
дин.8.622449
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ UZS
soʻm1,019.8792835
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ ALL
L7.1106
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ ANG
ƒ0.1515235
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ AWG
ƒ0.1515235
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BBD
$0.1693
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BAM
KM0.1430585
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BIF
Fr248.95565
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BND
$0.110045
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BSD
$0.08465
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ JMD
$13.584632
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ KHR
339.959479
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ KMF
Fr36.0609
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ LAK
1,840.2173545
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ LKR
රු25.7683065
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MDL
L1.432278
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MGA
Ar381.305925
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MOP
P0.6772
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MVR
1.30361
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MWK
MK146.9617115
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ MZN
MT5.4133675
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ NPR
रु12.013528
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ PYG
600.3378
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ RWF
Fr122.82715
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ SBD
$0.6966695
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ SCR
1.271443
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ SRD
$3.28442
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ SVC
$0.739841
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ SZL
L1.464445
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ TMT
m0.2971215
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ TND
د.ت0.2459929
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ TTD
$0.5730805
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ UGX
Sh294.9206
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ XAF
Fr48.16585
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ XCD
$0.228555
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ XOF
Fr48.16585
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ XPF
Fr8.71895
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BWP
P1.136003
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ BZD
$0.1701465
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ CVE
$8.116242
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ DJF
Fr14.98305
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ DOP
$5.4455345
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ DZD
د.ج11.0662945
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ FJD
$0.1921555
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ GNF
Fr736.03175
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ GTQ
Q0.648419
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ GYD
$17.705394
1 Mitosis(MITO) ເຖິງ ISK
kr10.6659

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Mitosis

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Mitosis ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Mitosis ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Mitosis

ມື້ນີ້ມີMitosis (MITO) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MITOແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.08465 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMITOປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MITOປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.08465. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMitosis?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMITO​ແມ່ນ​$ 16.61M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMITO?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMITOແມ່ນ 196.27M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMITO?
MITO ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMITO?
MITOຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMITO?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMITOແມ່ນ$ 218.68K USD.
ປີນີ້MITOຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MITO ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMITOການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:28:17 (UTC+8)

Mitosis (MITO) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

