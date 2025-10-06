ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດAriaAIຂອງມື້ນີ້0.16641 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດARIAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວARIAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ARIA

ARIA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ARIA

ARIA ເຈ້ຍຂາວ

ARIA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ARIA Tokenomics

ARIA ການຄາດຄະເນລາຄາ

ARIA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ARIA

ARIAຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ARIA Spot

ARIA USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ AriaAI

AriaAI ລາຄາ (ARIA)

1 ARIA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.16654
$0.16654$0.16654
+0.74%1D
USD
AriaAI (ARIA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:22:13 (UTC+8)

AriaAI (ARIA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.14614
$ 0.14614$ 0.14614
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.18579
$ 0.18579$ 0.18579
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.14614
$ 0.14614$ 0.14614

$ 0.18579
$ 0.18579$ 0.18579

$ 0.2461952287601809
$ 0.2461952287601809$ 0.2461952287601809

$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276

-1.33%

+0.74%

-1.37%

-1.37%

AriaAI (ARIA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.16641. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ARIAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.14614 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.18579, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ARIAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.2461952287601809, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.03247204859891276.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ARIAມີການປ່ຽນແປງ-1.33%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.74%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -1.37%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

AriaAI (ARIA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.545

$ 38.98M
$ 38.98M$ 38.98M

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 166.41M
$ 166.41M$ 166.41M

234.22M
234.22M 234.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.42%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAriaAIການຊື້ຂາຍ$ 38.98M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 1.46M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງARIAແມ່ນ234.22Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 166.41M.

AriaAI (ARIA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AriaAI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0012233+0.74%
30 ມື້$ -0.02062-11.03%
60 ວັນ$ +0.05446+48.64%
90 ວັນ$ +0.14641+732.05%
AriaAI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ARIAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0012233 (+0.74%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

AriaAI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.02062 (-11.03%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

AriaAI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ARIA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.05446 (+48.64%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

AriaAI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.14641 (+732.05%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ AriaAI (ARIA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAriaAIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ AriaAI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງARIA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAriaAI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAriaAI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

AriaAI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

AriaAI (ARIA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ AriaAI (ARIA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAriaAI.

ກວດເບິ່ງການAriaAIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

AriaAI (ARIA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAriaAI (ARIA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ARIA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື AriaAI(ARIA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ AriaAI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ AriaAI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ARIA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ VND
4,379.07915
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ AUD
A$0.2546073
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ GBP
0.1264716
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ EUR
0.1431126
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ USD
$0.16641
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MYR
RM0.698922
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ TRY
7.0008687
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ JPY
¥25.46073
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ ARS
ARS$246.1669848
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ RUB
13.4775459
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ INR
14.7389337
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ IDR
Rp2,773.4988906
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ PHP
9.7616106
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ EGP
￡E.7.8628725
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BRL
R$0.8902935
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ CAD
C$0.232974
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BDT
20.3086764
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ NGN
240.12963
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ COP
$642.50901
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ ZAR
R.2.8855494
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ UAH
6.9958764
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ TZS
T.Sh.408.86937
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ VES
Bs37.10943
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ CLP
$156.09258
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ PKR
Rs47.0208096
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ KZT
87.4001961
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ THB
฿5.4116532
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ TWD
NT$5.142069
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ AED
د.إ0.6107247
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ CHF
Fr0.133128
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ HKD
HK$1.2930057
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ AMD
֏63.6601455
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MAD
.د.م1.5492771
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MXN
$3.078585
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ SAR
ريال0.6240375
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ ETB
Br25.3974942
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ KES
KSh21.4985079
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ JOD
د.أ0.11798469
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ PLN
0.6140529
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ RON
лв0.7338681
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ SEK
kr1.5792309
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BGN
лв0.2812329
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ HUF
Ft55.9736676
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ CZK
3.5179074
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ KWD
د.ك0.05108787
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ ILS
0.5408325
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BOB
Bs1.1532213
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ AZN
0.282897
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ TJS
SM1.5343002
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ GEL
0.4526352
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ AOA
Kz152.2501731
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.06273657
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BMD
$0.16641
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ DKK
kr1.0783368
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ HNL
L4.3832394
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MUR
7.6681728
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ NAD
$2.878893
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ NOK
kr1.6873974
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ NZD
$0.2912175
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ PAB
B/.0.16641
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ PGK
K0.7005861
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ QAR
ر.ق0.6057324
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ RSD
дин.16.9505226
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ UZS
soʻm2,004.9392979
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ ALL
L13.97844
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ ANG
ƒ0.2978739
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ AWG
ƒ0.2978739
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BBD
$0.33282
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BAM
KM0.2812329
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BIF
Fr489.41181
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BND
$0.216333
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BSD
$0.16641
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ JMD
$26.7054768
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ KHR
668.3125446
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ KMF
Fr70.89066
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ LAK
3,617.6086233
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ LKR
රු50.6568681
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MDL
L2.8156572
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MGA
Ar749.593845
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MOP
P1.33128
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MVR
2.562714
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MWK
MK288.9060651
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ MZN
MT10.6419195
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ NPR
रु23.6169072
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ PYG
1,180.17972
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ RWF
Fr241.46091
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ SBD
$1.3695543
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ SCR
2.4994782
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ SRD
$6.456708
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ SVC
$1.4544234
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ SZL
L2.878893
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ TMT
m0.5840991
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ TND
د.ت0.48358746
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ TTD
$1.1265957
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ UGX
Sh579.77244
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ XAF
Fr94.68729
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ XCD
$0.449307
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ XOF
Fr94.68729
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ XPF
Fr17.14023
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BWP
P2.2332222
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ BZD
$0.3344841
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ CVE
$15.9553908
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ DJF
Fr29.45457
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ DOP
$10.7051553
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ DZD
د.ج21.7547793
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ FJD
$0.3777507
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ GNF
Fr1,446.93495
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ GTQ
Q1.2747006
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ GYD
$34.8063156
1 AriaAI(ARIA) ເຖິງ ISK
kr20.96766

ແຫຼງຂໍ້ມູນ AriaAI

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ AriaAI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ AriaAI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ AriaAI

ມື້ນີ້ມີAriaAI (ARIA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ARIAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.16641 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາARIAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ARIAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.16641. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAriaAI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງARIA​ແມ່ນ​$ 38.98M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງARIA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນARIAແມ່ນ 234.22M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງARIA?
ARIA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.2461952287601809 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງARIA?
ARIAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.03247204859891276 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດARIA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການARIAແມ່ນ$ 1.46M USD.
ປີນີ້ARIAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ARIA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງARIAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:22:13 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ARIA -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.16641 USD

ຊື້ຂາຍ ARIA

ARIA/USDT
$0.16654
$0.16654$0.16654
+0.74%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

