ລາຄາສົດBOMO on Baseຂອງມື້ນີ້0.0004017 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBOMOລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBOMOໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BOMO

BOMO ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BOMO

BOMO ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

BOMO Tokenomics

BOMO ການຄາດຄະເນລາຄາ

BOMO ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ BOMO

ໂລໂກ້ BOMO on Base

BOMO on Base ລາຄາ (BOMO)

1 BOMO ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0004017
$0.0004017$0.0004017
+4.71%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:39:09 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00034
$ 0.00034$ 0.00034
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.000437
$ 0.000437$ 0.000437
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00034
$ 0.00034$ 0.00034

$ 0.000437
$ 0.000437$ 0.000437

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

0.00%

+4.71%

-41.62%

-41.62%

BOMO on Base (BOMO) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0004017. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BOMOມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00034 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.000437, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BOMOລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.022125194895044928, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.000006003498518756.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BOMOມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +4.71%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -41.62%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

BOMO on Base (BOMO) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2970

$ 153.05K
$ 153.05K$ 153.05K

$ 264.10
$ 264.10$ 264.10

$ 200.85K
$ 200.85K$ 200.85K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBOMO on Baseການຊື້ຂາຍ$ 153.05K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 264.10. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBOMOແມ່ນ381.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ500000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 200.85K.

BOMO on Base (BOMO) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BOMO on Base ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.000018069+4.71%
30 ມື້$ -0.0055533-93.26%
60 ວັນ$ -0.0185283-97.88%
90 ວັນ$ -0.0057433-93.47%
BOMO on Base ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BOMOບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.000018069 (+4.71%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

BOMO on Base ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0055533 (-93.26%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

BOMO on Base ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BOMO ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0185283 (-97.88%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

BOMO on Base ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0057433 (-93.47%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ BOMO on Base (BOMO)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າBOMO on Baseປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ BOMO on Base ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBOMO ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBOMO on Base ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBOMO on Base ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

BOMO on Base ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

BOMO on Base (BOMO) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ BOMO on Base (BOMO) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBOMO on Base.

ກວດເບິ່ງການBOMO on Baseຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

BOMO on Base (BOMO) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBOMO on Base (BOMO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BOMO ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື BOMO on Base(BOMO)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ BOMO on Base ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ BOMO on Base ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BOMO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ VND
10.5707355
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ AUD
A$0.000614601
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ GBP
0.000305292
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ EUR
0.000345462
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ USD
$0.0004017
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MYR
RM0.00168714
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ TRY
0.016895502
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ JPY
¥0.0614601
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ ARS
ARS$0.594226776
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ RUB
0.032533683
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ INR
0.035578569
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ IDR
Rp6.694997322
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ PHP
0.023559705
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ EGP
￡E.0.018976308
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BRL
R$0.002149095
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ CAD
C$0.00056238
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BDT
0.049023468
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ NGN
0.5796531
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ COP
$1.5509637
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ ZAR
R.0.006969495
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ UAH
0.016887468
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.9869769
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ VES
Bs0.0895791
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ CLP
$0.3767946
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ PKR
Rs0.113504352
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ KZT
0.210976857
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ THB
฿0.013059267
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ TWD
NT$0.01241253
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ AED
د.إ0.001474239
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ CHF
Fr0.00032136
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ HKD
HK$0.003121209
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ AMD
֏0.153670335
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MAD
.د.م0.003739827
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MXN
$0.007435467
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ SAR
ريال0.001506375
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ ETB
Br0.061307454
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ KES
KSh0.051895623
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ JOD
د.أ0.0002848053
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ PLN
0.001482273
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ RON
лв0.001771497
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ SEK
kr0.003812133
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BGN
лв0.000678873
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ HUF
Ft0.135115812
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ CZK
0.008487921
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ KWD
د.ك0.0001233219
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ ILS
0.001305525
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BOB
Bs0.002783781
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ AZN
0.00068289
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ TJS
SM0.003703674
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ GEL
0.001092624
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ AOA
Kz0.367519347
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0001514409
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BMD
$0.0004017
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ DKK
kr0.002603016
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ HNL
L0.010580778
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MUR
0.018510336
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ NAD
$0.00694941
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ NOK
kr0.004073238
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ NZD
$0.000702975
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ PAB
B/.0.0004017
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ PGK
K0.001691157
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ QAR
ر.ق0.001462188
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ RSD
дин.0.040901094
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ UZS
soʻm4.839757923
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ ALL
L0.0337428
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ ANG
ƒ0.000719043
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ AWG
ƒ0.000719043
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BBD
$0.0008034
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BAM
KM0.000678873
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BIF
Fr1.1813997
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BND
$0.00052221
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BSD
$0.0004017
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ JMD
$0.064464816
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ KHR
1.613251302
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ KMF
Fr0.1711242
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ LAK
8.732608521
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ LKR
රු0.122281497
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MDL
L0.006796764
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MGA
Ar1.80945765
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MOP
P0.0032136
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MVR
0.00618618
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MWK
MK0.697395387
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ MZN
MT0.025688715
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ NPR
रु0.057009264
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ PYG
2.8488564
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ RWF
Fr0.5828667
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ SBD
$0.003305991
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ SCR
0.006033534
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ SRD
$0.01558596
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ SVC
$0.003510858
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ SZL
L0.00694941
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ TMT
m0.001409967
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ TND
د.ت0.0011673402
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ TTD
$0.002719509
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ UGX
Sh1.3995228
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ XAF
Fr0.2285673
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ XCD
$0.00108459
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ XOF
Fr0.2285673
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ XPF
Fr0.0413751
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BWP
P0.005390814
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ BZD
$0.000807417
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ CVE
$0.038514996
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ DJF
Fr0.0711009
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ DOP
$0.025841361
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ DZD
د.ج0.052550394
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ FJD
$0.000911859
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ GNF
Fr3.4927815
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ GTQ
Q0.003077022
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ GYD
$0.084019572
1 BOMO on Base(BOMO) ເຖິງ ISK
kr0.0506142

ແຫຼງຂໍ້ມູນ BOMO on Base

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ BOMO on Base ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ BOMO on Base ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ BOMO on Base

ມື້ນີ້ມີBOMO on Base (BOMO) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BOMOແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0004017 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBOMOປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BOMOປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0004017. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBOMO on Base?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBOMO​ແມ່ນ​$ 153.05K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBOMO?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBOMOແມ່ນ 381.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBOMO?
BOMO ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.022125194895044928 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBOMO?
BOMOຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.000006003498518756 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBOMO?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBOMOແມ່ນ$ 264.10 USD.
ປີນີ້BOMOຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BOMO ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBOMOການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:39:09 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

