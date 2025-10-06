ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດATLAຂອງມື້ນີ້51.2543 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດATLAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວATLAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ATLA

ATLA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ATLA

ATLA ເຈ້ຍຂາວ

ATLA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ATLA Tokenomics

ATLA ການຄາດຄະເນລາຄາ

ATLA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ATLA

ATLAຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ATLA Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

ໂລໂກ້ ATLA

ATLA ລາຄາ (ATLA)

1 ATLA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$51.2199
-2.48%1D
USD
ATLA (ATLA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:37:08 (UTC+8)

ATLA (ATLA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 48.0037
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 54.1875
ສູງກວ່າ 24H

$ 48.0037
$ 54.1875
--
--
-2.49%

-2.48%

-7.15%

-7.15%

ATLA (ATLA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 51.2543. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ATLAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 48.0037 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 54.1875, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ATLAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ATLAມີການປ່ຽນແປງ-2.49%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.48%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -7.15%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

ATLA (ATLA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
$ 14.34M
$ 14.34M$ 14.34M

$ 153.76B
$ 153.76B$ 153.76B

--
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານATLAການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 14.34M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງATLAແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ3000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 153.76B.

ATLA (ATLA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ATLA ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -1.302557-2.48%
30 ມື້$ +16.0039+45.40%
60 ວັນ$ +24.6035+92.31%
90 ວັນ$ +51.1293+40,903.44%
ATLA ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ATLAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -1.302557 (-2.48%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

ATLA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +16.0039 (+45.40%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

ATLA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ATLA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +24.6035 (+92.31%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

ATLA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +51.1293 (+40,903.44%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ ATLA (ATLA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າATLAປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ ATLA ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງATLA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບATLA ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການATLA ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

ATLA ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

ATLA (ATLA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ ATLA (ATLA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບATLA.

ກວດເບິ່ງການATLAຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

ATLA (ATLA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງATLA (ATLA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ATLA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື ATLA(ATLA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ ATLA ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ ATLA ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ATLA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ATLA(ATLA) ເຖິງ VND
1,348,756.9045
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ AUD
A$78.419079
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ GBP
38.953268
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ EUR
44.078698
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ USD
$51.2543
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MYR
RM215.26806
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ TRY
2,155.755858
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ JPY
¥7,841.9079
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ ARS
ARS$75,819.460904
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ RUB
4,151.085757
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ INR
4,539.593351
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ IDR
Rp854,237.991638
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ PHP
3,006.064695
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ EGP
￡E.2,421.253132
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BRL
R$274.210505
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ CAD
C$71.75602
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BDT
6,255.074772
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ NGN
73,959.9549
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ COP
$197,892.8523
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ ZAR
R.889.262105
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ UAH
2,154.730772
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ TZS
T.Sh.125,931.8151
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ VES
Bs11,429.7089
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ CLP
$48,076.5334
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ PKR
Rs14,482.415008
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ KZT
26,919.270903
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ THB
฿1,666.277293
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ TWD
NT$1,583.75787
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ AED
د.إ188.103281
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ CHF
Fr41.00344
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ HKD
HK$398.245911
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ AMD
֏19,607.332465
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MAD
.د.م477.177533
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MXN
$948.717093
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ SAR
ريال192.203625
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ ETB
Br7,822.431266
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ KES
KSh6,621.543017
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ JOD
د.أ36.3392987
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ PLN
189.128367
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ RON
лв226.031463
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ SEK
kr486.403307
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BGN
лв86.619767
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ HUF
Ft17,239.896348
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ CZK
1,083.003359
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ KWD
د.ك15.7350701
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ ILS
166.576475
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BOB
Bs355.192299
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ AZN
87.13231
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ TJS
SM472.564646
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ GEL
139.411696
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ AOA
Kz46,893.071613
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BHD
.د.ب19.3228711
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BMD
$51.2543
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ DKK
kr332.127864
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ HNL
L1,350.038262
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MUR
2,361.798144
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ NAD
$886.69939
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ NOK
kr519.718602
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ NZD
$89.695025
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ PAB
B/.51.2543
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ PGK
K215.780603
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ QAR
ر.ق186.565652
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ RSD
дин.5,218.712826
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ UZS
soʻm617,521.544717
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ ALL
L4,305.3612
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ ANG
ƒ91.745197
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ AWG
ƒ91.745197
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BBD
$102.5086
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BAM
KM86.619767
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BIF
Fr150,738.8963
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BND
$66.63059
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BSD
$51.2543
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ JMD
$8,225.290064
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ KHR
205,840.344058
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ KMF
Fr21,834.3318
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ LAK
1,114,223.890759
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ LKR
රු15,602.321463
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MDL
L867.222756
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MGA
Ar230,874.99435
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MOP
P410.0344
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MVR
789.31622
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MWK
MK88,983.102773
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ MZN
MT3,277.712485
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ NPR
रु7,274.010256
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ PYG
363,495.4956
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ RWF
Fr74,369.9893
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ SBD
$421.822889
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ SCR
769.839586
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ SRD
$1,988.66684
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ SVC
$447.962582
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ SZL
L886.69939
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ TMT
m179.902593
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ TND
د.ت148.9449958
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ TTD
$346.991611
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ UGX
Sh178,569.9812
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ XAF
Fr29,163.6967
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ XCD
$138.38661
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ XOF
Fr29,163.6967
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ XPF
Fr5,279.1929
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BWP
P687.832706
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ BZD
$103.021143
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ CVE
$4,914.262284
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ DJF
Fr9,072.0111
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ DOP
$3,297.189119
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ DZD
د.ج6,700.474639
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ FJD
$116.347261
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ GNF
Fr445,656.1385
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ GTQ
Q392.607938
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ GYD
$10,720.349388
1 ATLA(ATLA) ເຖິງ ISK
kr6,458.0418

ແຫຼງຂໍ້ມູນ ATLA

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ATLA ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ ATLA ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ATLA

ມື້ນີ້ມີATLA (ATLA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ATLAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 51.2543 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາATLAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ATLAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 51.2543. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງATLA?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງATLA​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງATLA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນATLAແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງATLA?
ATLA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງATLA?
ATLAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດATLA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການATLAແມ່ນ$ 14.34M USD.
ປີນີ້ATLAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ATLA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງATLAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:37:08 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

