Google Authenticator에 대한 클라우드 동기화를 비활성화하는 방법

MEXC 사용자 여러분,

이전에 Google 계정을 사용하여 Google Authenticator에 로그인한 적이 없는 경우 클라우드 동기화 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 비활성화하기 위해 별도의 작업을 수행할 필요는 없습니다.

이전에 Google 계정을 사용하여 Google Authenticator에 로그인한 적이 있는 경우 아래 단계에 따라 클라우드 동기화를 비활성화해야 합니다:





1、Google 인증 앱을 엽니다.

2、오른쪽 상단의 계정 아바타를 클릭하고 [Use without an account]을 선택한 다음 [Continue]을 클릭하여 클라우드 동기화를 비활성화합니다.