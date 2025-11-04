БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
xSUI ағымдағы бағасы: 2.14 USD. Нақты уақыттағы XSUI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XSUI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!xSUI ағымдағы бағасы: 2.14 USD. Нақты уақыттағы XSUI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XSUI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XSUI туралы толығырақ

XSUI Баға туралы ақпарат

XSUI деген не

XSUI Ресми веб-сайт

XSUI Токеномикасы

XSUI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

xSUI Логотип

xSUI Баға (XSUI)

Листингтен жойылды

1 XSUI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$2.14
$2.14$2.14
-8.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
xSUI (XSUI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:54:02 (UTC+8)

xSUI (XSUI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 2.05
$ 2.05$ 2.05
24 сағаттық төмен
$ 2.37
$ 2.37$ 2.37
24 сағаттық жоғары

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 2.37
$ 2.37$ 2.37

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

+1.53%

-8.09%

-18.82%

-18.82%

xSUI (XSUI) нақты уақыттағы баға $2.14. Соңғы 24 сағат ішінде XSUI мен $ 2.05 аралығында сауда жасалып, ал $ 2.37 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XSUI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 4.17, ал ең төменгісі — $ 1.39.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XSUI соңғы бір сағатта +1.53% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.09%, ал соңғы 7 күнде -18.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

xSUI (XSUI) Нарықтық ақпарат

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

--
----

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

1.45M
1.45M 1.45M

1,450,000.0
1,450,000.0 1,450,000.0

xSUI нарықтық капитализациясы $ 3.10M, тәуліктік сауда көлемі --. XSUI айналымдағы мөлшері 1.45M, жалпы мөлшері 1450000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.10M.

xSUI (XSUI) Баға тарихы USD

Бүгін, xSUI - USD баға өзгерісі $ -0.188617751779681 болды.
Соңғы 30 күнде xSUI - USD баға өзгерісі $ -0.8430151220 болды.
Соңғы 60 күнде xSUI - USD баға өзгерісі $ -0.7383017120 болды.
Соңғы 90 күнде xSUI - USD баға өзгерісі $ -1.2766460938646654 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.188617751779681-8.09%
30 күн$ -0.8430151220-39.39%
60 күн$ -0.7383017120-34.50%
90 күн$ -1.2766460938646654-37.36%

xSUI (XSUI) деген не

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.

In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.

xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.

The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.

And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

xSUI (XSUI) Ресурс

Ресми веб-сайт

xSUI Баға болжамы (USD)

xSUI (XSUI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін xSUI (XSUI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: xSUI.

Қазір xSUI баға болжамын тексеріңіз!

XSUI - жергілікті валюталарға

xSUI (XSUI) токеномикасы

xSUI (XSUI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XSUI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: xSUI (XSUI) туралы басқа сұрақтар

xSUI (XSUI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XSUI бағасы — 2.14 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XSUI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XSUI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 2.14. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
xSUI үшін нарықтық капитализация қандай?
XSUI үшін нарықтық капитализация: $ 3.10M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XSUI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XSUI айналымдағы ұсынысы: 1.45M USD.
XSUI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XSUI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 4.17 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XSUI бағасы қандай болды?
XSUI 1.39 USD ATL бағасына жетті.
XSUI үшін сауда көлемі қандай?
XSUI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл XSUI өседі ме?
XSUI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XSUI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:54:02 (UTC+8)

xSUI (XSUI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,416.93
$107,416.93$107,416.93

+1.57%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,664.16
$3,664.16$3,664.16

+2.09%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.98
$169.98$169.98

+1.94%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9706
$0.9706$0.9706

+3.06%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,416.93
$107,416.93$107,416.93

+1.57%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,664.16
$3,664.16$3,664.16

+2.09%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.98
$169.98$169.98

+1.94%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3770
$2.3770$2.3770

+2.14%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,007.89
$1,007.89$1,007.89

+2.82%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0768
$0.0768$0.0768

+53.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3905
$0.3905$0.3905

+30.16%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04141
$0.04141$0.04141

+314.10%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008136
$0.0000008136$0.0000008136

+104.31%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000052
$0.000052$0.000052

+136.36%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001800
$0.0000000000001800$0.0000000000001800

+80.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0768
$0.0768$0.0768

+53.60%