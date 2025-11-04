БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
XOXNO ағымдағы бағасы: 0.01699201 USD. Нақты уақыттағы XOXNO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XOXNO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!XOXNO ағымдағы бағасы: 0.01699201 USD. Нақты уақыттағы XOXNO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XOXNO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XOXNO туралы толығырақ

XOXNO Баға туралы ақпарат

XOXNO деген не

XOXNO Whitepaper

XOXNO Ресми веб-сайт

XOXNO Токеномикасы

XOXNO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

XOXNO Логотип

XOXNO Баға (XOXNO)

Листингтен жойылды

1 XOXNO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01698023
$0.01698023$0.01698023
-10.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
XOXNO (XOXNO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:53:34 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01648917
$ 0.01648917$ 0.01648917
24 сағаттық төмен
$ 0.01919435
$ 0.01919435$ 0.01919435
24 сағаттық жоғары

$ 0.01648917
$ 0.01648917$ 0.01648917

$ 0.01919435
$ 0.01919435$ 0.01919435

$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313

$ 0.01521366
$ 0.01521366$ 0.01521366

+0.74%

-10.54%

-9.97%

-9.97%

XOXNO (XOXNO) нақты уақыттағы баға $0.01699201. Соңғы 24 сағат ішінде XOXNO мен $ 0.01648917 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01919435 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XOXNO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.291313, ал ең төменгісі — $ 0.01521366.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XOXNO соңғы бір сағатта +0.74% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.54%, ал соңғы 7 күнде -9.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

XOXNO (XOXNO) Нарықтық ақпарат

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

66.01M
66.01M 66.01M

99,962,923.5394718
99,962,923.5394718 99,962,923.5394718

XOXNO нарықтық капитализациясы $ 1.12M, тәуліктік сауда көлемі --. XOXNO айналымдағы мөлшері 66.01M, жалпы мөлшері 99962923.5394718. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.70M.

XOXNO (XOXNO) Баға тарихы USD

Бүгін, XOXNO - USD баға өзгерісі $ -0.00200265381044234 болды.
Соңғы 30 күнде XOXNO - USD баға өзгерісі $ -0.0061242007 болды.
Соңғы 60 күнде XOXNO - USD баға өзгерісі $ -0.0032102137 болды.
Соңғы 90 күнде XOXNO - USD баға өзгерісі $ -0.01057502282458312 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00200265381044234-10.54%
30 күн$ -0.0061242007-36.04%
60 күн$ -0.0032102137-18.89%
90 күн$ -0.01057502282458312-38.36%

XOXNO (XOXNO) деген не

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

XOXNO (XOXNO) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

XOXNO Баға болжамы (USD)

XOXNO (XOXNO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін XOXNO (XOXNO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: XOXNO.

Қазір XOXNO баға болжамын тексеріңіз!

XOXNO - жергілікті валюталарға

XOXNO (XOXNO) токеномикасы

XOXNO (XOXNO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XOXNO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: XOXNO (XOXNO) туралы басқа сұрақтар

XOXNO (XOXNO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XOXNO бағасы — 0.01699201 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XOXNO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XOXNO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01699201. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
XOXNO үшін нарықтық капитализация қандай?
XOXNO үшін нарықтық капитализация: $ 1.12M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XOXNO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XOXNO айналымдағы ұсынысы: 66.01M USD.
XOXNO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XOXNO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.291313 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XOXNO бағасы қандай болды?
XOXNO 0.01521366 USD ATL бағасына жетті.
XOXNO үшін сауда көлемі қандай?
XOXNO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл XOXNO өседі ме?
XOXNO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XOXNO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:53:34 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,394.07
$107,394.07$107,394.07

+1.55%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,661.13
$3,661.13$3,661.13

+2.01%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.96
$169.96$169.96

+1.93%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9700
$0.9700$0.9700

+3.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,394.07
$107,394.07$107,394.07

+1.55%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,661.13
$3,661.13$3,661.13

+2.01%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.96
$169.96$169.96

+1.93%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3770
$2.3770$2.3770

+2.14%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,007.78
$1,007.78$1,007.78

+2.81%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0770
$0.0770$0.0770

+54.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3905
$0.3905$0.3905

+30.16%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04427
$0.04427$0.04427

+342.70%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000051
$0.000051$0.000051

+131.81%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008136
$0.0000008136$0.0000008136

+104.31%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001799
$0.0000000000001799$0.0000000000001799

+79.90%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0770
$0.0770$0.0770

+54.00%