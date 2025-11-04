БиржаDEX+
Wrapped RBNT ағымдағы бағасы: 0.00595099 USD. Нақты уақыттағы WRBNT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WRBNT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WRBNT туралы толығырақ

WRBNT Баға туралы ақпарат

WRBNT деген не

WRBNT Токеномикасы

WRBNT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Wrapped RBNT Логотип

Wrapped RBNT Баға (WRBNT)

Листингтен жойылды

1 WRBNT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00595078
$0.00595078$0.00595078
-11.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Wrapped RBNT (WRBNT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:51:41 (UTC+8)

Wrapped RBNT (WRBNT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00559331
$ 0.00559331$ 0.00559331
24 сағаттық төмен
$ 0.0067596
$ 0.0067596$ 0.0067596
24 сағаттық жоғары

$ 0.00559331
$ 0.00559331$ 0.00559331

$ 0.0067596
$ 0.0067596$ 0.0067596

$ 0.03076976
$ 0.03076976$ 0.03076976

$ 0.00559331
$ 0.00559331$ 0.00559331

+0.59%

-11.93%

-7.97%

-7.97%

Wrapped RBNT (WRBNT) нақты уақыттағы баға $0.00595099. Соңғы 24 сағат ішінде WRBNT мен $ 0.00559331 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0067596 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WRBNT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03076976, ал ең төменгісі — $ 0.00559331.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WRBNT соңғы бір сағатта +0.59% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.93%, ал соңғы 7 күнде -7.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped RBNT (WRBNT) Нарықтық ақпарат

$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M

--
----

$ 9.90M
$ 9.90M$ 9.90M

875.36M
875.36M 875.36M

1,663,090,871.009287
1,663,090,871.009287 1,663,090,871.009287

Wrapped RBNT нарықтық капитализациясы $ 5.21M, тәуліктік сауда көлемі --. WRBNT айналымдағы мөлшері 875.36M, жалпы мөлшері 1663090871.009287. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.90M.

Wrapped RBNT (WRBNT) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped RBNT - USD баға өзгерісі $ -0.000806207830706341 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped RBNT - USD баға өзгерісі $ -0.0020821764 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped RBNT - USD баға өзгерісі $ -0.0038002331 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped RBNT - USD баға өзгерісі $ -0.014129330557600857 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000806207830706341-11.93%
30 күн$ -0.0020821764-34.98%
60 күн$ -0.0038002331-63.85%
90 күн$ -0.014129330557600857-70.36%

Wrapped RBNT (WRBNT) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped RBNT Баға болжамы (USD)

Wrapped RBNT (WRBNT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped RBNT (WRBNT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped RBNT.

Қазір Wrapped RBNT баға болжамын тексеріңіз!

WRBNT - жергілікті валюталарға

Wrapped RBNT (WRBNT) токеномикасы

Wrapped RBNT (WRBNT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WRBNT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped RBNT (WRBNT) туралы басқа сұрақтар

Wrapped RBNT (WRBNT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WRBNT бағасы — 0.00595099 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WRBNT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WRBNT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00595099. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped RBNT үшін нарықтық капитализация қандай?
WRBNT үшін нарықтық капитализация: $ 5.21M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WRBNT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WRBNT айналымдағы ұсынысы: 875.36M USD.
WRBNT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WRBNT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03076976 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WRBNT бағасы қандай болды?
WRBNT 0.00559331 USD ATL бағасына жетті.
WRBNT үшін сауда көлемі қандай?
WRBNT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WRBNT өседі ме?
WRBNT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WRBNT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:51:41 (UTC+8)

Wrapped RBNT (WRBNT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

