Wrapped ETC (WETC) деген не

Wrapped Ether (WETC) is a tokenized version of Ethereum Classic's ETC asset. This is an ERC20 tokenized version of ETC for swapping ETC with other ERC20 tokens in the ETC Swap protocol and other DeFi protocols on EthereumClassic.com. WETC is an open source, non-custodial contract that has been audited and running for many years.

