World Computer Money ағымдағы бағасы: 0.00004562 USD. Нақты уақыттағы WCM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WCM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WCM туралы толығырақ

WCM Баға туралы ақпарат

WCM деген не

WCM Ресми веб-сайт

WCM Токеномикасы

WCM Баға болжамы

World Computer Money Логотип

World Computer Money Баға (WCM)

Листингтен жойылды

1 WCM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-6.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
World Computer Money (WCM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:38:58 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00004562
$ 0.00004562
24 сағаттық төмен
$ 0.00004932
$ 0.00004932
24 сағаттық жоғары

$ 0.00004562
$ 0.00004562

$ 0.00004932
$ 0.00004932

$ 0.00125507
$ 0.00125507

$ 0.00004562
$ 0.00004562

--

-6.18%

-9.43%

-9.43%

World Computer Money (WCM) нақты уақыттағы баға $0.00004562. Соңғы 24 сағат ішінде WCM мен $ 0.00004562 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00004932 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WCM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00125507, ал ең төменгісі — $ 0.00004562.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WCM соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -6.18%, ал соңғы 7 күнде -9.43% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

World Computer Money (WCM) Нарықтық ақпарат

$ 42.20K
$ 42.20K

--
----

$ 42.20K
$ 42.20K

924.93M
924.93M

924,929,416.8968393
924,929,416.8968393

World Computer Money нарықтық капитализациясы $ 42.20K, тәуліктік сауда көлемі --. WCM айналымдағы мөлшері 924.93M, жалпы мөлшері 924929416.8968393. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 42.20K.

World Computer Money (WCM) Баға тарихы USD

Бүгін, World Computer Money - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде World Computer Money - USD баға өзгерісі $ -0.0000200244 болды.
Соңғы 60 күнде World Computer Money - USD баға өзгерісі $ -0.0000429645 болды.
Соңғы 90 күнде World Computer Money - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.18%
30 күн$ -0.0000200244-43.89%
60 күн$ -0.0000429645-94.17%
90 күн$ 0--

World Computer Money (WCM) деген не

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

World Computer Money (WCM) Ресурс

Ресми веб-сайт

World Computer Money Баға болжамы (USD)

World Computer Money (WCM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін World Computer Money (WCM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: World Computer Money.

Қазір World Computer Money баға болжамын тексеріңіз!

WCM - жергілікті валюталарға

World Computer Money (WCM) токеномикасы

World Computer Money (WCM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WCM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: World Computer Money (WCM) туралы басқа сұрақтар

World Computer Money (WCM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WCM бағасы — 0.00004562 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WCM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WCM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00004562. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
World Computer Money үшін нарықтық капитализация қандай?
WCM үшін нарықтық капитализация: $ 42.20K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WCM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WCM айналымдағы ұсынысы: 924.93M USD.
WCM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WCM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00125507 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WCM бағасы қандай болды?
WCM 0.00004562 USD ATL бағасына жетті.
WCM үшін сауда көлемі қандай?
WCM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WCM өседі ме?
WCM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WCM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:38:58 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,908.43

$3,601.82

$165.86

$1.0001

$1.0332

$106,908.43

$3,601.82

$165.86

$2.3053

$0.16687

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0773

$0.1996

$0.03300

$0.000067

$0.0000007693

$0.1505

$0.0000000000001560

