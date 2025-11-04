БиржаDEX+
Umbrella Network ағымдағы бағасы: 0.0001523 USD. Нақты уақыттағы UMB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UMB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UMB туралы толығырақ

UMB Баға туралы ақпарат

UMB деген не

UMB Ресми веб-сайт

UMB Токеномикасы

UMB Баға болжамы

Umbrella Network Логотип

Umbrella Network Баға (UMB)

Листингтен жойылды

1 UMB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015228
$0.00015228$0.00015228
+0.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Umbrella Network (UMB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:27:20 (UTC+8)

Umbrella Network (UMB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00014459
$ 0.00014459$ 0.00014459
24 сағаттық төмен
$ 0.00026218
$ 0.00026218$ 0.00026218
24 сағаттық жоғары

$ 0.00014459
$ 0.00014459$ 0.00014459

$ 0.00026218
$ 0.00026218$ 0.00026218

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 0.00014409
$ 0.00014409$ 0.00014409

-0.60%

+0.80%

+0.01%

+0.01%

Umbrella Network (UMB) нақты уақыттағы баға $0.0001523. Соңғы 24 сағат ішінде UMB мен $ 0.00014459 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00026218 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UMB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.62, ал ең төменгісі — $ 0.00014409.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UMB соңғы бір сағатта -0.60% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.80%, ал соңғы 7 күнде +0.01% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Umbrella Network (UMB) Нарықтық ақпарат

$ 65.34K
$ 65.34K$ 65.34K

--
----

$ 68.16K
$ 68.16K$ 68.16K

429.02M
429.02M 429.02M

447,532,308.6155464
447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Umbrella Network нарықтық капитализациясы $ 65.34K, тәуліктік сауда көлемі --. UMB айналымдағы мөлшері 429.02M, жалпы мөлшері 447532308.6155464. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 68.16K.

Umbrella Network (UMB) Баға тарихы USD

Бүгін, Umbrella Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Umbrella Network - USD баға өзгерісі $ -0.0001009650 болды.
Соңғы 60 күнде Umbrella Network - USD баға өзгерісі $ -0.0000891653 болды.
Соңғы 90 күнде Umbrella Network - USD баға өзгерісі $ -0.0024412093036548946 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.80%
30 күн$ -0.0001009650-66.29%
60 күн$ -0.0000891653-58.54%
90 күн$ -0.0024412093036548946-94.12%

Umbrella Network (UMB) деген не

ERC20 Token for Umbrella Network's community owned, layer 2 oracle

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Umbrella Network (UMB) Ресурс

Ресми веб-сайт

Umbrella Network Баға болжамы (USD)

Umbrella Network (UMB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Umbrella Network (UMB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Umbrella Network.

Қазір Umbrella Network баға болжамын тексеріңіз!

UMB - жергілікті валюталарға

Umbrella Network (UMB) токеномикасы

Umbrella Network (UMB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UMB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Umbrella Network (UMB) туралы басқа сұрақтар

Umbrella Network (UMB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UMB бағасы — 0.0001523 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UMB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UMB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0001523. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Umbrella Network үшін нарықтық капитализация қандай?
UMB үшін нарықтық капитализация: $ 65.34K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UMB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UMB айналымдағы ұсынысы: 429.02M USD.
UMB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UMB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.62 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UMB бағасы қандай болды?
UMB 0.00014409 USD ATL бағасына жетті.
UMB үшін сауда көлемі қандай?
UMB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UMB өседі ме?
UMB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UMB баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:27:20 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

