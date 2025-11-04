БиржаDEX+
Stable Coin ағымдағы бағасы: 0.999726 USD. Нақты уақыттағы SBC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SBC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Stable Coin Логотип

Stable Coin Баға (SBC)

1 SBC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.999726
$0.999726$0.999726
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Stable Coin (SBC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:37:02 (UTC+8)

Stable Coin (SBC) Баға ақпараты (USD)

Stable Coin (SBC) нақты уақыттағы баға $0.999726. Соңғы 24 сағат ішінде SBC мен $ 0.999406 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.001 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SBC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.005, ал ең төменгісі — $ 0.997888.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SBC соңғы бір сағатта +0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.01%, ал соңғы 7 күнде -0.02% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Stable Coin (SBC) Нарықтық ақпарат

Stable Coin нарықтық капитализациясы $ 3.30M, тәуліктік сауда көлемі --. SBC айналымдағы мөлшері 3.30M, жалпы мөлшері 3298165.248857. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.30M.

Stable Coin (SBC) Баға тарихы USD

Бүгін, Stable Coin - USD баға өзгерісі $ +0.00012635 болды.
Соңғы 30 күнде Stable Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000379895 болды.
Соңғы 60 күнде Stable Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0000335907 болды.
Соңғы 90 күнде Stable Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00012635+0.01%
30 күн$ -0.0000379895-0.00%
60 күн$ +0.0000335907+0.00%
90 күн$ 0--

Stable Coin (SBC) деген не

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Stable Coin (SBC) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Stable Coin Баға болжамы (USD)

Stable Coin (SBC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Stable Coin (SBC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Stable Coin.

Қазір Stable Coin баға болжамын тексеріңіз!

SBC - жергілікті валюталарға

Stable Coin (SBC) токеномикасы

Stable Coin (SBC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SBC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Stable Coin (SBC) туралы басқа сұрақтар

Stable Coin (SBC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SBC бағасы — 0.999726 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SBC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SBC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.999726. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Stable Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
SBC үшін нарықтық капитализация: $ 3.30M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SBC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SBC айналымдағы ұсынысы: 3.30M USD.
SBC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SBC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.005 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SBC бағасы қандай болды?
SBC 0.997888 USD ATL бағасына жетті.
SBC үшін сауда көлемі қандай?
SBC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SBC өседі ме?
SBC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SBC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:37:02 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

