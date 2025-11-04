БиржаDEX+
SoulPeg USD ағымдағы бағасы: 1.001 USD. Нақты уақыттағы SPUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPUSD туралы толығырақ

SPUSD Баға туралы ақпарат

SPUSD деген не

SPUSD Whitepaper

SPUSD Ресми веб-сайт

SPUSD Токеномикасы

SPUSD Баға болжамы

SoulPeg USD Логотип

SoulPeg USD Баға (SPUSD)

Листингтен жойылды

1 SPUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.001
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
SoulPeg USD (SPUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:36:13 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.99604
24 сағаттық төмен
$ 1.004
24 сағаттық жоғары

$ 0.99604
$ 1.004
$ 1.014
$ 0.97149
+0.07%

+0.09%

+0.02%

+0.02%

SoulPeg USD (SPUSD) нақты уақыттағы баға $1.001. Соңғы 24 сағат ішінде SPUSD мен $ 0.99604 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.004 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.014, ал ең төменгісі — $ 0.97149.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPUSD соңғы бір сағатта +0.07% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.09%, ал соңғы 7 күнде +0.02% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SoulPeg USD (SPUSD) Нарықтық ақпарат

$ 2.20M
--
$ 2.20M
2.19M
2,194,765.684262071
SoulPeg USD нарықтық капитализациясы $ 2.20M, тәуліктік сауда көлемі --. SPUSD айналымдағы мөлшері 2.19M, жалпы мөлшері 2194765.684262071. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.20M.

SoulPeg USD (SPUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, SoulPeg USD - USD баға өзгерісі $ +0.00089825 болды.
Соңғы 30 күнде SoulPeg USD - USD баға өзгерісі $ -0.0026470444 болды.
Соңғы 60 күнде SoulPeg USD - USD баға өзгерісі $ +0.0005778773 болды.
Соңғы 90 күнде SoulPeg USD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00089825+0.09%
30 күн$ -0.0026470444-0.26%
60 күн$ +0.0005778773+0.06%
90 күн$ 0--

SoulPeg USD (SPUSD) деген не

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SoulPeg USD (SPUSD) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

SoulPeg USD Баға болжамы (USD)

SoulPeg USD (SPUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SoulPeg USD (SPUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SoulPeg USD.

Қазір SoulPeg USD баға болжамын тексеріңіз!

SPUSD - жергілікті валюталарға

SoulPeg USD (SPUSD) токеномикасы

SoulPeg USD (SPUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SoulPeg USD (SPUSD) туралы басқа сұрақтар

SoulPeg USD (SPUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPUSD бағасы — 1.001 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.001. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SoulPeg USD үшін нарықтық капитализация қандай?
SPUSD үшін нарықтық капитализация: $ 2.20M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPUSD айналымдағы ұсынысы: 2.19M USD.
SPUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.014 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPUSD бағасы қандай болды?
SPUSD 0.97149 USD ATL бағасына жетті.
SPUSD үшін сауда көлемі қандай?
SPUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SPUSD өседі ме?
SPUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPUSD баға болжамын қарап көріңіз.
SoulPeg USD (SPUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

