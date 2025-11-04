БиржаDEX+
Soul Graph ағымдағы бағасы: 0.00283602 USD. Нақты уақыттағы GRPH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GRPH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Soul Graph Логотип

Soul Graph Баға (GRPH)

Листингтен жойылды

1 GRPH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00284779
$0.00284779$0.00284779
-6.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Soul Graph (GRPH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:36:04 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0028405
$ 0.0028405$ 0.0028405
24 сағаттық төмен
$ 0.00357821
$ 0.00357821$ 0.00357821
24 сағаттық жоғары

$ 0.0028405
$ 0.0028405$ 0.0028405

$ 0.00357821
$ 0.00357821$ 0.00357821

$ 0.064363
$ 0.064363$ 0.064363

$ 0.00077195
$ 0.00077195$ 0.00077195

-1.37%

-6.17%

+145.50%

+145.50%

Soul Graph (GRPH) нақты уақыттағы баға $0.00283602. Соңғы 24 сағат ішінде GRPH мен $ 0.0028405 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00357821 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GRPH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.064363, ал ең төменгісі — $ 0.00077195.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GRPH соңғы бір сағатта -1.37% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.17%, ал соңғы 7 күнде +145.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Soul Graph (GRPH) Нарықтық ақпарат

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

--
----

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

999.89M
999.89M 999.89M

999,894,823.481983
999,894,823.481983 999,894,823.481983

Soul Graph нарықтық капитализациясы $ 2.85M, тәуліктік сауда көлемі --. GRPH айналымдағы мөлшері 999.89M, жалпы мөлшері 999894823.481983. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.85M.

Soul Graph (GRPH) Баға тарихы USD

Бүгін, Soul Graph - USD баға өзгерісі $ -0.000186807175426655 болды.
Соңғы 30 күнде Soul Graph - USD баға өзгерісі $ +0.0026136924 болды.
Соңғы 60 күнде Soul Graph - USD баға өзгерісі $ +0.0010475012 болды.
Соңғы 90 күнде Soul Graph - USD баға өзгерісі $ -0.000278616758815602 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000186807175426655-6.17%
30 күн$ +0.0026136924+92.16%
60 күн$ +0.0010475012+36.94%
90 күн$ -0.000278616758815602-8.94%

Soul Graph (GRPH) деген не

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Soul Graph (GRPH) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Soul Graph Баға болжамы (USD)

Soul Graph (GRPH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Soul Graph (GRPH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Soul Graph.

Қазір Soul Graph баға болжамын тексеріңіз!

GRPH - жергілікті валюталарға

Soul Graph (GRPH) токеномикасы

Soul Graph (GRPH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GRPH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Soul Graph (GRPH) туралы басқа сұрақтар

Soul Graph (GRPH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GRPH бағасы — 0.00283602 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GRPH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GRPH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00283602. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Soul Graph үшін нарықтық капитализация қандай?
GRPH үшін нарықтық капитализация: $ 2.85M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GRPH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GRPH айналымдағы ұсынысы: 999.89M USD.
GRPH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GRPH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.064363 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GRPH бағасы қандай болды?
GRPH 0.00077195 USD ATL бағасына жетті.
GRPH үшін сауда көлемі қандай?
GRPH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GRPH өседі ме?
GRPH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GRPH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:36:04 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

