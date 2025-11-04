БиржаDEX+
Ozapay ағымдағы бағасы: 0.03096568 USD. Нақты уақыттағы OZA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OZA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Ozapay Логотип

Ozapay Баға (OZA)

$0.03096568
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді.
Ozapay (OZA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:27:23 (UTC+8)

Ozapay (OZA) Баға ақпараты (USD)

Ozapay (OZA) нақты уақыттағы баға $0.03096568. Соңғы 24 сағат ішінде OZA мен $ 0.01633489 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03634259 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OZA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04616339, ал ең төменгісі — $ 0.0155504.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OZA соңғы бір сағатта +0.60% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.17%, ал соңғы 7 күнде -17.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ozapay (OZA) Нарықтық ақпарат

Ozapay нарықтық капитализациясы $ 23.48M, тәуліктік сауда көлемі --. OZA айналымдағы мөлшері 759.59M, жалпы мөлшері 996889063.81. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 30.81M.

Ozapay (OZA) Баға тарихы USD

Ozapay (OZA) деген не

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ozapay (OZA) Ресурс

Ozapay Баға болжамы (USD)

Ozapay (OZA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ozapay (OZA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ozapay.

Қазір Ozapay баға болжамын тексеріңіз!

Ozapay (OZA) токеномикасы

Ozapay (OZA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OZA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ozapay (OZA) туралы басқа сұрақтар

Ozapay (OZA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OZA бағасы — 0.03096568 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OZA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OZA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03096568. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ozapay үшін нарықтық капитализация қандай?
OZA үшін нарықтық капитализация: $ 23.48M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OZA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OZA айналымдағы ұсынысы: 759.59M USD.
OZA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OZA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04616339 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OZA бағасы қандай болды?
OZA 0.0155504 USD ATL бағасына жетті.
OZA үшін сауда көлемі қандай?
OZA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл OZA өседі ме?
OZA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OZA баға болжамын қарап көріңіз.
Ozapay (OZA) Маңызды салалық жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

