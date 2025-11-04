БиржаDEX+
ODIN Tools ағымдағы бағасы: 0.0039023 USD. Нақты уақыттағы ODIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ODIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ODIN Tools ағымдағы бағасы: 0.0039023 USD. Нақты уақыттағы ODIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ODIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 ODIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
ODIN Tools (ODIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:38:45 (UTC+8)

ODIN Tools (ODIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық жоғары

ODIN Tools (ODIN) нақты уақыттағы баға $0.0039023. Соңғы 24 сағат ішінде ODIN мен $ 0.00380481 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00476199 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ODIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00779732, ал ең төменгісі — $ 0.00201723.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ODIN соңғы бір сағатта -0.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.50%, ал соңғы 7 күнде -13.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ODIN Tools (ODIN) Нарықтық ақпарат

ODIN Tools нарықтық капитализациясы $ 291.35K, тәуліктік сауда көлемі --. ODIN айналымдағы мөлшері 74.51M, жалпы мөлшері 92011806.9604746. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 359.78K.

ODIN Tools (ODIN) Баға тарихы USD

Бүгін, ODIN Tools - USD баға өзгерісі $ -0.000507370172459943 болды.
Соңғы 30 күнде ODIN Tools - USD баға өзгерісі $ -0.0005677214 болды.
Соңғы 60 күнде ODIN Tools - USD баға өзгерісі $ -0.0012144539 болды.
Соңғы 90 күнде ODIN Tools - USD баға өзгерісі $ +0.0004739198385811027 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000507370172459943-11.50%
30 күн$ -0.0005677214-14.54%
60 күн$ -0.0012144539-31.12%
90 күн$ +0.0004739198385811027+13.82%

ODIN Tools (ODIN) деген не

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ODIN Tools (ODIN) Ресурс

ODIN Tools Баға болжамы (USD)

ODIN Tools (ODIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ODIN Tools (ODIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ODIN Tools.

Қазір ODIN Tools баға болжамын тексеріңіз!

ODIN - жергілікті валюталарға

ODIN Tools (ODIN) токеномикасы

ODIN Tools (ODIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ODIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ODIN Tools (ODIN) туралы басқа сұрақтар

ODIN Tools (ODIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ODIN бағасы — 0.0039023 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ODIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ODIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0039023. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ODIN Tools үшін нарықтық капитализация қандай?
ODIN үшін нарықтық капитализация: $ 291.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ODIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ODIN айналымдағы ұсынысы: 74.51M USD.
ODIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ODIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00779732 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ODIN бағасы қандай болды?
ODIN 0.00201723 USD ATL бағасына жетті.
ODIN үшін сауда көлемі қандай?
ODIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ODIN өседі ме?
ODIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ODIN баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

