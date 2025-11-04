БиржаDEX+
MEFA туралы толығырақ

MEFA Баға туралы ақпарат

MEFA деген не

MEFA Whitepaper

MEFA Ресми веб-сайт

MEFA Токеномикасы

MEFA Баға болжамы

Metaverse Face Логотип

Metaverse Face Баға (MEFA)

Листингтен жойылды

1 MEFA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Metaverse Face (MEFA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:46 (UTC+8)

Metaverse Face (MEFA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00002635
$ 0.00002635$ 0.00002635
24 сағаттық төмен
$ 0.00002934
$ 0.00002934$ 0.00002934
24 сағаттық жоғары

$ 0.00002635
$ 0.00002635$ 0.00002635

$ 0.00002934
$ 0.00002934$ 0.00002934

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0.00002582
$ 0.00002582$ 0.00002582

-0.73%

-7.79%

-13.39%

-13.39%

Metaverse Face (MEFA) нақты уақыттағы баға $0.00002684. Соңғы 24 сағат ішінде MEFA мен $ 0.00002635 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002934 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEFA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00148951, ал ең төменгісі — $ 0.00002582.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEFA соңғы бір сағатта -0.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.79%, ал соңғы 7 күнде -13.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Metaverse Face (MEFA) Нарықтық ақпарат

$ 254.90K
$ 254.90K$ 254.90K

--
----

$ 268.18K
$ 268.18K$ 268.18K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Metaverse Face нарықтық капитализациясы $ 254.90K, тәуліктік сауда көлемі --. MEFA айналымдағы мөлшері 9.50B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 268.18K.

Metaverse Face (MEFA) Баға тарихы USD

Бүгін, Metaverse Face - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Metaverse Face - USD баға өзгерісі $ -0.0000039825 болды.
Соңғы 60 күнде Metaverse Face - USD баға өзгерісі $ -0.0000026959 болды.
Соңғы 90 күнде Metaverse Face - USD баға өзгерісі $ -0.00000607815745756693 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.79%
30 күн$ -0.0000039825-14.83%
60 күн$ -0.0000026959-10.04%
90 күн$ -0.00000607815745756693-18.46%

Metaverse Face (MEFA) деген не

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Metaverse Face (MEFA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Metaverse Face Баға болжамы (USD)

Metaverse Face (MEFA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Metaverse Face (MEFA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Metaverse Face.

Қазір Metaverse Face баға болжамын тексеріңіз!

MEFA - жергілікті валюталарға

Metaverse Face (MEFA) токеномикасы

Metaverse Face (MEFA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEFA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Metaverse Face (MEFA) туралы басқа сұрақтар

Metaverse Face (MEFA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEFA бағасы — 0.00002684 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEFA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEFA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002684. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Metaverse Face үшін нарықтық капитализация қандай?
MEFA үшін нарықтық капитализация: $ 254.90K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEFA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEFA айналымдағы ұсынысы: 9.50B USD.
MEFA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEFA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00148951 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEFA бағасы қандай болды?
MEFA 0.00002582 USD ATL бағасына жетті.
MEFA үшін сауда көлемі қандай?
MEFA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MEFA өседі ме?
MEFA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEFA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:28:46 (UTC+8)

