Metaverse Face Баға (MEFA)
-0.73%
-7.79%
-13.39%
-13.39%
Metaverse Face (MEFA) нақты уақыттағы баға $0.00002684. Соңғы 24 сағат ішінде MEFA мен $ 0.00002635 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002934 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEFA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00148951, ал ең төменгісі — $ 0.00002582.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEFA соңғы бір сағатта -0.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.79%, ал соңғы 7 күнде -13.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Metaverse Face нарықтық капитализациясы $ 254.90K, тәуліктік сауда көлемі --. MEFA айналымдағы мөлшері 9.50B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 268.18K.
Бүгін, Metaverse Face - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Metaverse Face - USD баға өзгерісі $ -0.0000039825 болды.
Соңғы 60 күнде Metaverse Face - USD баға өзгерісі $ -0.0000026959 болды.
Соңғы 90 күнде Metaverse Face - USD баға өзгерісі $ -0.00000607815745756693 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-7.79%
|30 күн
|$ -0.0000039825
|-14.83%
|60 күн
|$ -0.0000026959
|-10.04%
|90 күн
|$ -0.00000607815745756693
|-18.46%
Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
