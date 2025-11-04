БиржаDEX+
Крипто сатып ал
MetaMask USD ағымдағы бағасы: 1.001 USD. Нақты уақыттағы MUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MUSD туралы толығырақ

MUSD Баға туралы ақпарат

MUSD деген не

MUSD Ресми веб-сайт

MUSD Токеномикасы

MUSD Баға болжамы

MetaMask USD Логотип

MetaMask USD Баға (MUSD)

Листингтен жойылды

1 MUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
MetaMask USD (MUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:20:52 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.09%

+0.20%

+0.07%

+0.07%

MetaMask USD (MUSD) нақты уақыттағы баға $1.001. Соңғы 24 сағат ішінде MUSD мен $ 0.988817 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.007 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.085, ал ең төменгісі — $ 0.925488.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MUSD соңғы бір сағатта +0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.20%, ал соңғы 7 күнде +0.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MetaMask USD (MUSD) Нарықтық ақпарат

--
MetaMask USD нарықтық капитализациясы $ 55.65M, тәуліктік сауда көлемі --. MUSD айналымдағы мөлшері 55.72M, жалпы мөлшері 55718065.770521. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 55.65M.

MetaMask USD (MUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, MetaMask USD - USD баға өзгерісі $ +0.0019562 болды.
Соңғы 30 күнде MetaMask USD - USD баға өзгерісі $ +0.0013196183 болды.
Соңғы 60 күнде MetaMask USD - USD баға өзгерісі $ +0.0013732719 болды.
Соңғы 90 күнде MetaMask USD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0019562+0.20%
30 күн$ +0.0013196183+0.13%
60 күн$ +0.0013732719+0.14%
90 күн$ 0--

MetaMask USD (MUSD) деген не

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MetaMask USD (MUSD) Ресурс

Ресми веб-сайт

MetaMask USD Баға болжамы (USD)

MetaMask USD (MUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MetaMask USD (MUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MetaMask USD.

Қазір MetaMask USD баға болжамын тексеріңіз!

MUSD - жергілікті валюталарға

MetaMask USD (MUSD) токеномикасы

MetaMask USD (MUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MetaMask USD (MUSD) туралы басқа сұрақтар

MetaMask USD (MUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MUSD бағасы — 1.001 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.001. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MetaMask USD үшін нарықтық капитализация қандай?
MUSD үшін нарықтық капитализация: $ 55.65M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MUSD айналымдағы ұсынысы: 55.72M USD.
MUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.085 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MUSD бағасы қандай болды?
MUSD 0.925488 USD ATL бағасына жетті.
MUSD үшін сауда көлемі қандай?
MUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MUSD өседі ме?
MUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:20:52 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

