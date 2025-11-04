БиржаDEX+
MarsMi ағымдағы бағасы: 0.07378 USD. Нақты уақыттағы MARSMI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MARSMI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MarsMi Баға (MARSMI)

Листингтен жойылды

$0.073775
mexc
MarsMi (MARSMI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
MarsMi (MARSMI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.073476
24 сағаттық төмен
$ 0.089338
24 сағаттық жоғары

$ 0.073476
$ 0.089338
$ 0.187525
$ 0.073476
MarsMi (MARSMI) нақты уақыттағы баға $0.07378. Соңғы 24 сағат ішінде MARSMI мен $ 0.073476 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.089338 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MARSMI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.187525, ал ең төменгісі — $ 0.073476.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MARSMI соңғы бір сағатта +0.14% өзгерді, 24 сағат ішінде -17.28%, ал соңғы 7 күнде -28.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MarsMi (MARSMI) Нарықтық ақпарат

$ 73.78M
--
$ 73.78M
1000.00M
999,999,992.295692
MarsMi нарықтық капитализациясы $ 73.78M, тәуліктік сауда көлемі --. MARSMI айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999992.295692. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 73.78M.

MarsMi (MARSMI) Баға тарихы USD

Бүгін, MarsMi - USD баға өзгерісі $ -0.01542182084266531 болды.
Соңғы 30 күнде MarsMi - USD баға өзгерісі $ -0.0328382089 болды.
Соңғы 60 күнде MarsMi - USD баға өзгерісі $ -0.0334303229 болды.
Соңғы 90 күнде MarsMi - USD баға өзгерісі $ -0.07829406115641356 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.01542182084266531-17.28%
30 күн$ -0.0328382089-44.50%
60 күн$ -0.0334303229-45.31%
90 күн$ -0.07829406115641356-51.48%

MarsMi (MARSMI) деген не

Mars Meme Inc ($MarsMi) is a bold step toward building the future farming system and economy of Mars. It has no clear plan. Just potatoes, internet jokes, and a dream of growing things in space. As humanity looks toward Mars colonization, we figured it was time someone built an economic system as unhinged as the people who want to live there. Some say it is a cry for help. They are probably right.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MarsMi (MARSMI) Ресурс

Ресми веб-сайт

MarsMi Баға болжамы (USD)

MarsMi (MARSMI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MarsMi (MARSMI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MarsMi.

Қазір MarsMi баға болжамын тексеріңіз!

MarsMi (MARSMI) токеномикасы

MarsMi (MARSMI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MARSMI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MarsMi (MARSMI) туралы басқа сұрақтар

MarsMi (MARSMI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MARSMI бағасы — 0.07378 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MARSMI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MARSMI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.07378. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MarsMi үшін нарықтық капитализация қандай?
MARSMI үшін нарықтық капитализация: $ 73.78M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MARSMI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MARSMI айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
MARSMI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MARSMI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.187525 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MARSMI бағасы қандай болды?
MARSMI 0.073476 USD ATL бағасына жетті.
MARSMI үшін сауда көлемі қандай?
MARSMI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MARSMI өседі ме?
MARSMI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MARSMI баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

