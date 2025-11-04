БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Light Speed Cat ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LSCAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LSCAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Light Speed Cat ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LSCAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LSCAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LSCAT туралы толығырақ

LSCAT Баға туралы ақпарат

LSCAT деген не

LSCAT Whitepaper

LSCAT Ресми веб-сайт

LSCAT Токеномикасы

LSCAT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Light Speed Cat Логотип

Light Speed Cat Баға (LSCAT)

Листингтен жойылды

1 LSCAT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00041147
$0.00041147$0.00041147
-8.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Light Speed Cat (LSCAT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:17:13 (UTC+8)

Light Speed Cat (LSCAT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00171341
$ 0.00171341$ 0.00171341

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-8.24%

-15.38%

-15.38%

Light Speed Cat (LSCAT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LSCAT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LSCAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00171341, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LSCAT соңғы бір сағатта -0.81% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.24%, ал соңғы 7 күнде -15.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Light Speed Cat (LSCAT) Нарықтық ақпарат

$ 32.57K
$ 32.57K$ 32.57K

--
----

$ 32.57K
$ 32.57K$ 32.57K

79.14M
79.14M 79.14M

79,144,394.49793851
79,144,394.49793851 79,144,394.49793851

Light Speed Cat нарықтық капитализациясы $ 32.57K, тәуліктік сауда көлемі --. LSCAT айналымдағы мөлшері 79.14M, жалпы мөлшері 79144394.49793851. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 32.57K.

Light Speed Cat (LSCAT) Баға тарихы USD

Бүгін, Light Speed Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Light Speed Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Light Speed Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Light Speed Cat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.24%
30 күн$ 0-11.88%
60 күн$ 0-70.38%
90 күн$ 0--

Light Speed Cat (LSCAT) деген не

Store of Value: LSCAT serves as a robust store of value, offering users a secure and decentralized alternative for preserving and growing their wealth. Built on a blockchain framework, the token leverages the power of cryptography to ensure the integrity and immutability of transactions, providing users with confidence in the stability of their assets.

Gaming Integration: LSCAT goes beyond conventional tokens by integrating seamlessly with gaming ecosystems. As a gaming utility token, it acts as the primary currency within supported gaming platforms, unlocking a new dimension of in-game transactions, rewards, and economic systems. Gamers can trade, purchase virtual assets, and participate in exclusive events using LSCAT, creating a dynamic and immersive gaming environment.

Limited Supply: With a carefully curated limited supply, LSCAT ensures scarcity, contributing to its appeal as a store of value. The controlled tokenomics promote a deflationary model, incentivizing early adopters and long-term holders to benefit from potential appreciation in value over time.

The mission of LSCat Token is to redefine the intersection of finance and gaming, offering a versatile token that caters to both worlds. By providing a secure store of value and enhancing the gaming experience through integration, LSCAT aims to establish itself as a pioneering force in the blockchain industry.

Let’s Foking LSCat It! Meoow!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Light Speed Cat (LSCAT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Light Speed Cat Баға болжамы (USD)

Light Speed Cat (LSCAT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Light Speed Cat (LSCAT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Light Speed Cat.

Қазір Light Speed Cat баға болжамын тексеріңіз!

LSCAT - жергілікті валюталарға

Light Speed Cat (LSCAT) токеномикасы

Light Speed Cat (LSCAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LSCAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Light Speed Cat (LSCAT) туралы басқа сұрақтар

Light Speed Cat (LSCAT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LSCAT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LSCAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LSCAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Light Speed Cat үшін нарықтық капитализация қандай?
LSCAT үшін нарықтық капитализация: $ 32.57K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LSCAT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LSCAT айналымдағы ұсынысы: 79.14M USD.
LSCAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LSCAT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00171341 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LSCAT бағасы қандай болды?
LSCAT 0 USD ATL бағасына жетті.
LSCAT үшін сауда көлемі қандай?
LSCAT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LSCAT өседі ме?
LSCAT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LSCAT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:17:13 (UTC+8)

Light Speed Cat (LSCAT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,725.15
$106,725.15$106,725.15

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,611.04
$3,611.04$3,611.04

+0.61%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.15
$166.15$166.15

-0.35%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9377
$0.9377$0.9377

-0.42%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,725.15
$106,725.15$106,725.15

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,611.04
$3,611.04$3,611.04

+0.61%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.15
$166.15$166.15

-0.35%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3253
$2.3253$2.3253

-0.07%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$992.25
$992.25$992.25

+1.23%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0722
$0.0722$0.0722

+44.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1991
$0.1991$0.1991

-33.63%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000103
$0.000103$0.000103

+368.18%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03812
$0.03812$0.03812

+281.20%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007770
$0.0000007770$0.0000007770

+95.12%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001897
$0.0000000000001897$0.0000000000001897

+89.70%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1602
$0.1602$0.1602

+72.62%