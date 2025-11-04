БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Just a pulse guy ағымдағы бағасы: 0.00049357 USD. Нақты уақыттағы PULSEGUY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PULSEGUY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Just a pulse guy ағымдағы бағасы: 0.00049357 USD. Нақты уақыттағы PULSEGUY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PULSEGUY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PULSEGUY туралы толығырақ

PULSEGUY Баға туралы ақпарат

PULSEGUY деген не

PULSEGUY Ресми веб-сайт

PULSEGUY Токеномикасы

PULSEGUY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Just a pulse guy Логотип

Just a pulse guy Баға (PULSEGUY)

Листингтен жойылды

1 PULSEGUY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0005153
$0.0005153$0.0005153
-14.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Just a pulse guy (PULSEGUY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:09:15 (UTC+8)

Just a pulse guy (PULSEGUY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00046472
$ 0.00046472$ 0.00046472
24 сағаттық төмен
$ 0.00064114
$ 0.00064114$ 0.00064114
24 сағаттық жоғары

$ 0.00046472
$ 0.00046472$ 0.00046472

$ 0.00064114
$ 0.00064114$ 0.00064114

$ 0.0007421
$ 0.0007421$ 0.0007421

$ 0.00006635
$ 0.00006635$ 0.00006635

-17.39%

-17.25%

-2.98%

-2.98%

Just a pulse guy (PULSEGUY) нақты уақыттағы баға $0.00049357. Соңғы 24 сағат ішінде PULSEGUY мен $ 0.00046472 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00064114 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PULSEGUY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0007421, ал ең төменгісі — $ 0.00006635.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PULSEGUY соңғы бір сағатта -17.39% өзгерді, 24 сағат ішінде -17.25%, ал соңғы 7 күнде -2.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Just a pulse guy (PULSEGUY) Нарықтық ақпарат

$ 432.79K
$ 432.79K$ 432.79K

--
----

$ 432.79K
$ 432.79K$ 432.79K

941.28M
941.28M 941.28M

941,281,937.0
941,281,937.0 941,281,937.0

Just a pulse guy нарықтық капитализациясы $ 432.79K, тәуліктік сауда көлемі --. PULSEGUY айналымдағы мөлшері 941.28M, жалпы мөлшері 941281937.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 432.79K.

Just a pulse guy (PULSEGUY) Баға тарихы USD

Бүгін, Just a pulse guy - USD баға өзгерісі $ -0.000102918430532976 болды.
Соңғы 30 күнде Just a pulse guy - USD баға өзгерісі $ +0.0009777337 болды.
Соңғы 60 күнде Just a pulse guy - USD баға өзгерісі $ +0.0007603434 болды.
Соңғы 90 күнде Just a pulse guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000102918430532976-17.25%
30 күн$ +0.0009777337+198.09%
60 күн$ +0.0007603434+154.05%
90 күн$ 0--

Just a pulse guy (PULSEGUY) деген не

$PULSEGUY is a memecoin on PulseChain, pulse guy was launched on PulseChain as a memecoin for every PulseChain investor and enthusiast. The purpose of $PULSEGUY is to bring all the PulseChain Investors and Enthusiasts tougher to build and create a great community, allowing people share a place and connect with one another to have fun, laugh and share each other's visions of what PulseChain can become.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Just a pulse guy (PULSEGUY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Just a pulse guy Баға болжамы (USD)

Just a pulse guy (PULSEGUY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Just a pulse guy (PULSEGUY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Just a pulse guy.

Қазір Just a pulse guy баға болжамын тексеріңіз!

PULSEGUY - жергілікті валюталарға

Just a pulse guy (PULSEGUY) токеномикасы

Just a pulse guy (PULSEGUY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PULSEGUY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Just a pulse guy (PULSEGUY) туралы басқа сұрақтар

Just a pulse guy (PULSEGUY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PULSEGUY бағасы — 0.00049357 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PULSEGUY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PULSEGUY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00049357. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Just a pulse guy үшін нарықтық капитализация қандай?
PULSEGUY үшін нарықтық капитализация: $ 432.79K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PULSEGUY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PULSEGUY айналымдағы ұсынысы: 941.28M USD.
PULSEGUY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PULSEGUY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0007421 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PULSEGUY бағасы қандай болды?
PULSEGUY 0.00006635 USD ATL бағасына жетті.
PULSEGUY үшін сауда көлемі қандай?
PULSEGUY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PULSEGUY өседі ме?
PULSEGUY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PULSEGUY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:09:15 (UTC+8)

Just a pulse guy (PULSEGUY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,804.90
$106,804.90$106,804.90

+1.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.59
$3,615.59$3,615.59

+0.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.92
$165.92$165.92

-0.49%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9384
$0.9384$0.9384

-0.35%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,804.90
$106,804.90$106,804.90

+1.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.59
$3,615.59$3,615.59

+0.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.92
$165.92$165.92

-0.49%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3160
$2.3160$2.3160

-0.47%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$992.62
$992.62$992.62

+1.27%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0695
$0.0695$0.0695

+39.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2004
$0.2004$0.2004

-33.20%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000098
$0.000098$0.000098

+345.45%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03700
$0.03700$0.03700

+270.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007592
$0.0000007592$0.0000007592

+90.65%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001849
$0.0000000000001849$0.0000000000001849

+84.90%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1605
$0.1605$0.1605

+72.95%