Infinite Trading Protocol ағымдағы бағасы: 0.01952916 USD. Нақты уақыттағы ITP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ITP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ITP туралы толығырақ

ITP Баға туралы ақпарат

ITP деген не

ITP Whitepaper

ITP Ресми веб-сайт

ITP Токеномикасы

ITP Баға болжамы

Infinite Trading Protocol Логотип

Infinite Trading Protocol Баға (ITP)

1 ITP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01952916
$0.01952916$0.01952916
-6.40%1D
mexc
USD
Infinite Trading Protocol (ITP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:04:36 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01911958
$ 0.01911958$ 0.01911958
24 сағаттық төмен
$ 0.02126967
$ 0.02126967$ 0.02126967
24 сағаттық жоғары

$ 0.01911958
$ 0.01911958$ 0.01911958

$ 0.02126967
$ 0.02126967$ 0.02126967

$ 0.02969891
$ 0.02969891$ 0.02969891

$ 0.01241365
$ 0.01241365$ 0.01241365

-0.43%

-6.46%

-6.83%

-6.83%

Infinite Trading Protocol (ITP) нақты уақыттағы баға $0.01952916. Соңғы 24 сағат ішінде ITP мен $ 0.01911958 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02126967 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ITP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02969891, ал ең төменгісі — $ 0.01241365.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ITP соңғы бір сағатта -0.43% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.46%, ал соңғы 7 күнде -6.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Infinite Trading Protocol (ITP) Нарықтық ақпарат

$ 92.11K
$ 92.11K$ 92.11K

--
----

$ 12.89M
$ 12.89M$ 12.89M

4.72M
4.72M 4.72M

660,146,957.2169611
660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Infinite Trading Protocol нарықтық капитализациясы $ 92.11K, тәуліктік сауда көлемі --. ITP айналымдағы мөлшері 4.72M, жалпы мөлшері 660146957.2169611. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 12.89M.

Infinite Trading Protocol (ITP) Баға тарихы USD

Бүгін, Infinite Trading Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.00134977094043845 болды.
Соңғы 30 күнде Infinite Trading Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0047553172 болды.
Соңғы 60 күнде Infinite Trading Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0045363250 болды.
Соңғы 90 күнде Infinite Trading Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00134977094043845-6.46%
30 күн$ -0.0047553172-24.34%
60 күн$ -0.0045363250-23.22%
90 күн$ 0--

Infinite Trading Protocol (ITP) деген не

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Infinite Trading Protocol (ITP) Ресурс

Infinite Trading Protocol Баға болжамы (USD)

Infinite Trading Protocol (ITP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Infinite Trading Protocol (ITP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Infinite Trading Protocol.

Қазір Infinite Trading Protocol баға болжамын тексеріңіз!

ITP - жергілікті валюталарға

Infinite Trading Protocol (ITP) токеномикасы

Infinite Trading Protocol (ITP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ITP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Infinite Trading Protocol (ITP) туралы басқа сұрақтар

Infinite Trading Protocol (ITP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ITP бағасы — 0.01952916 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ITP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ITP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01952916. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Infinite Trading Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
ITP үшін нарықтық капитализация: $ 92.11K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ITP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ITP айналымдағы ұсынысы: 4.72M USD.
ITP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ITP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02969891 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ITP бағасы қандай болды?
ITP 0.01241365 USD ATL бағасына жетті.
ITP үшін сауда көлемі қандай?
ITP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ITP өседі ме?
ITP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ITP баға болжамын қарап көріңіз.
Infinite Trading Protocol (ITP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

