HotKeySwap Баға (HOTKEY)
+0.07%
-5.65%
-11.06%
-11.06%
HotKeySwap (HOTKEY) нақты уақыттағы баға $0.00263898. Соңғы 24 сағат ішінде HOTKEY мен $ 0.00258963 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00283777 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HOTKEY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.581112, ал ең төменгісі — $ 0.00173695.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HOTKEY соңғы бір сағатта +0.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.65%, ал соңғы 7 күнде -11.06% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
HotKeySwap нарықтық капитализациясы $ 250.59K, тәуліктік сауда көлемі --. HOTKEY айналымдағы мөлшері 95.00M, жалпы мөлшері 95000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 250.59K.
Бүгін, HotKeySwap - USD баға өзгерісі $ -0.000158224541968621 болды.
Соңғы 30 күнде HotKeySwap - USD баға өзгерісі $ +0.0000112568 болды.
Соңғы 60 күнде HotKeySwap - USD баға өзгерісі $ -0.0000403415 болды.
Соңғы 90 күнде HotKeySwap - USD баға өзгерісі $ -0.0001554286577558003 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.000158224541968621
|-5.65%
|30 күн
|$ +0.0000112568
|+0.43%
|60 күн
|$ -0.0000403415
|-1.52%
|90 күн
|$ -0.0001554286577558003
|-5.56%
HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.
One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.
Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
