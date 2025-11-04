БиржаDEX+
Giko Cat ағымдағы бағасы: 0.145076 USD. Нақты уақыттағы GIKO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GIKO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GIKO туралы толығырақ

GIKO Баға туралы ақпарат

GIKO деген не

GIKO Ресми веб-сайт

GIKO Токеномикасы

GIKO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Giko Cat Логотип

Giko Cat Баға (GIKO)

Листингтен жойылды

1 GIKO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.145076
$0.145076
-14.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Giko Cat (GIKO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:05:30 (UTC+8)

Giko Cat (GIKO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.139805
$ 0.139805
24 сағаттық төмен
$ 0.174639
$ 0.174639
24 сағаттық жоғары

$ 0.139805
$ 0.139805

$ 0.174639
$ 0.174639

$ 6.95
$ 6.95

$ 0.139805
$ 0.139805

+3.18%

-14.17%

-32.66%

-32.66%

Giko Cat (GIKO) нақты уақыттағы баға $0.145076. Соңғы 24 сағат ішінде GIKO мен $ 0.139805 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.174639 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GIKO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 6.95, ал ең төменгісі — $ 0.139805.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GIKO соңғы бір сағатта +3.18% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.17%, ал соңғы 7 күнде -32.66% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Giko Cat (GIKO) Нарықтық ақпарат

$ 1.45M
$ 1.45M

--
--

$ 1.45M
$ 1.45M

10.00M
10.00M

9,999,192.712436492
9,999,192.712436492

Giko Cat нарықтық капитализациясы $ 1.45M, тәуліктік сауда көлемі --. GIKO айналымдағы мөлшері 10.00M, жалпы мөлшері 9999192.712436492. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.45M.

Giko Cat (GIKO) Баға тарихы USD

Бүгін, Giko Cat - USD баға өзгерісі $ -0.0239530978632884 болды.
Соңғы 30 күнде Giko Cat - USD баға өзгерісі $ -0.0775787671 болды.
Соңғы 60 күнде Giko Cat - USD баға өзгерісі $ -0.0988410186 болды.
Соңғы 90 күнде Giko Cat - USD баға өзгерісі $ -0.6453839462507013 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0239530978632884-14.17%
30 күн$ -0.0775787671-53.47%
60 күн$ -0.0988410186-68.13%
90 күн$ -0.6453839462507013-81.64%

Giko Cat (GIKO) деген не

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Giko Cat (GIKO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Giko Cat Баға болжамы (USD)

Giko Cat (GIKO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Giko Cat (GIKO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Giko Cat.

Қазір Giko Cat баға болжамын тексеріңіз!

GIKO - жергілікті валюталарға

Giko Cat (GIKO) токеномикасы

Giko Cat (GIKO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GIKO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Giko Cat (GIKO) туралы басқа сұрақтар

Giko Cat (GIKO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GIKO бағасы — 0.145076 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GIKO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GIKO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.145076. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Giko Cat үшін нарықтық капитализация қандай?
GIKO үшін нарықтық капитализация: $ 1.45M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GIKO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GIKO айналымдағы ұсынысы: 10.00M USD.
GIKO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GIKO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 6.95 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GIKO бағасы қандай болды?
GIKO 0.139805 USD ATL бағасына жетті.
GIKO үшін сауда көлемі қандай?
GIKO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GIKO өседі ме?
GIKO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GIKO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:05:30 (UTC+8)

Giko Cat (GIKO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

