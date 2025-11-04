БиржаDEX+
Gama Token ағымдағы бағасы: 0.764393 USD. Нақты уақыттағы GAMA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GAMA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Gama Token Баға (GAMA)

$0.764393
Gama Token (GAMA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:49 (UTC+8)

Gama Token (GAMA) Баға ақпараты (USD)

$ 0.764393
$ 0.764393
$ 0.764393
$ 0.764393
$ 0.873173
$ 0.585643
Gama Token (GAMA) нақты уақыттағы баға $0.764393. Соңғы 24 сағат ішінде GAMA мен $ 0.764393 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.764393 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GAMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.873173, ал ең төменгісі — $ 0.585643.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GAMA соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Gama Token (GAMA) Нарықтық ақпарат

$ 76.46M
--
$ 76.46M
100.03M
100,027,931.0
Gama Token нарықтық капитализациясы $ 76.46M, тәуліктік сауда көлемі --. GAMA айналымдағы мөлшері 100.03M, жалпы мөлшері 100027931.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 76.46M.

Gama Token (GAMA) Баға тарихы USD

Бүгін, Gama Token - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Gama Token - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде Gama Token - USD баға өзгерісі $ +0.0423764955 болды.
Соңғы 90 күнде Gama Token - USD баға өзгерісі $ -0.0614705977285752 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ +0.0423764955+5.54%
90 күн$ -0.0614705977285752-7.44%

Gama Token (GAMA) деген не

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Gama Token (GAMA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Gama Token Баға болжамы (USD)

Gama Token (GAMA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Gama Token (GAMA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Gama Token.

Қазір Gama Token баға болжамын тексеріңіз!

GAMA - жергілікті валюталарға

Gama Token (GAMA) токеномикасы

Gama Token (GAMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GAMA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Gama Token (GAMA) туралы басқа сұрақтар

Gama Token (GAMA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GAMA бағасы — 0.764393 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GAMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GAMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.764393. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Gama Token үшін нарықтық капитализация қандай?
GAMA үшін нарықтық капитализация: $ 76.46M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GAMA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GAMA айналымдағы ұсынысы: 100.03M USD.
GAMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GAMA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.873173 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GAMA бағасы қандай болды?
GAMA 0.585643 USD ATL бағасына жетті.
GAMA үшін сауда көлемі қандай?
GAMA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GAMA өседі ме?
GAMA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GAMA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:49 (UTC+8)

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

