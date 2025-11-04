БиржаDEX+
Flyte AI ағымдағы бағасы: 0.00117059 USD. Нақты уақыттағы FLYTE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FLYTE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FLYTE туралы толығырақ

FLYTE Баға туралы ақпарат

FLYTE деген не

FLYTE Ресми веб-сайт

FLYTE Токеномикасы

FLYTE Баға болжамы

Flyte AI Логотип

Flyte AI Баға (FLYTE)

Листингтен жойылды

$0.00117122
-3.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Flyte AI (FLYTE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:45:45 (UTC+8)

Flyte AI (FLYTE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00107297
24 сағаттық төмен
$ 0.00131717
24 сағаттық жоғары

$ 0.00107297
$ 0.00131717
$ 0.00254651
$ 0.00026914
+0.71%

-3.58%

+14.49%

+14.49%

Flyte AI (FLYTE) нақты уақыттағы баға $0.00117059. Соңғы 24 сағат ішінде FLYTE мен $ 0.00107297 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00131717 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FLYTE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00254651, ал ең төменгісі — $ 0.00026914.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FLYTE соңғы бір сағатта +0.71% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.58%, ал соңғы 7 күнде +14.49% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Flyte AI (FLYTE) Нарықтық ақпарат

$ 1.17M
--
$ 1.17M
1.00B
1,000,000,000.0
Flyte AI нарықтық капитализациясы $ 1.17M, тәуліктік сауда көлемі --. FLYTE айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.17M.

Flyte AI (FLYTE) Баға тарихы USD

Бүгін, Flyte AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Flyte AI - USD баға өзгерісі $ +0.0013016887 болды.
Соңғы 60 күнде Flyte AI - USD баға өзгерісі $ +0.0005898979 болды.
Соңғы 90 күнде Flyte AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.58%
30 күн$ +0.0013016887+111.20%
60 күн$ +0.0005898979+50.39%
90 күн$ 0--

Flyte AI (FLYTE) деген не

Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.

This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.

https://flyteai.io

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Flyte AI (FLYTE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Flyte AI Баға болжамы (USD)

Flyte AI (FLYTE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Flyte AI (FLYTE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Flyte AI.

Қазір Flyte AI баға болжамын тексеріңіз!

FLYTE - жергілікті валюталарға

Flyte AI (FLYTE) токеномикасы

Flyte AI (FLYTE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FLYTE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Flyte AI (FLYTE) туралы басқа сұрақтар

Flyte AI (FLYTE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FLYTE бағасы — 0.00117059 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FLYTE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FLYTE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00117059. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Flyte AI үшін нарықтық капитализация қандай?
FLYTE үшін нарықтық капитализация: $ 1.17M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FLYTE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FLYTE айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
FLYTE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FLYTE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00254651 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FLYTE бағасы қандай болды?
FLYTE 0.00026914 USD ATL бағасына жетті.
FLYTE үшін сауда көлемі қандай?
FLYTE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FLYTE өседі ме?
FLYTE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FLYTE баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

