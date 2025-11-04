БиржаDEX+
Flagship by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00553958 USD. Нақты уақыттағы FYI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FYI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Flagship by Virtuals Баға (FYI)

$0.00553958
-9.00%1D
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:44:58 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) Баға ақпараты (USD)

$ 0.0051752
$ 0.00639742
+0.83%

-9.00%

-7.69%

-7.69%

Flagship by Virtuals (FYI) нақты уақыттағы баға $0.00553958. Соңғы 24 сағат ішінде FYI мен $ 0.0051752 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00639742 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FYI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02405088, ал ең төменгісі — $ 0.00218454.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FYI соңғы бір сағатта +0.83% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.00%, ал соңғы 7 күнде -7.69% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Flagship by Virtuals (FYI) Нарықтық ақпарат

Flagship by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 542.01K, тәуліктік сауда көлемі --. FYI айналымдағы мөлшері 97.90M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.54M.

Flagship by Virtuals (FYI) Баға тарихы USD

Бүгін, Flagship by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.000548383111990751 болды.
Соңғы 30 күнде Flagship by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0001492074 болды.
Соңғы 60 күнде Flagship by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0019366914 болды.
Соңғы 90 күнде Flagship by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000548383111990751-9.00%
30 күн$ -0.0001492074-2.69%
60 күн$ -0.0019366914-34.96%
90 күн$ 0--

Flagship by Virtuals (FYI) деген не

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Flagship by Virtuals (FYI) Ресурс

Flagship by Virtuals Баға болжамы (USD)

Flagship by Virtuals (FYI) токеномикасы

Flagship by Virtuals (FYI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FYI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Flagship by Virtuals (FYI) туралы басқа сұрақтар

Flagship by Virtuals (FYI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FYI бағасы — 0.00553958 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FYI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FYI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00553958. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Flagship by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
FYI үшін нарықтық капитализация: $ 542.01K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FYI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FYI айналымдағы ұсынысы: 97.90M USD.
FYI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FYI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02405088 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FYI бағасы қандай болды?
FYI 0.00218454 USD ATL бағасына жетті.
FYI үшін сауда көлемі қандай?
FYI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FYI өседі ме?
FYI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FYI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:44:58 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

