БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
DegeCoin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $DEGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $DEGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!DegeCoin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $DEGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $DEGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$DEGE туралы толығырақ

$DEGE Баға туралы ақпарат

$DEGE деген не

$DEGE Ресми веб-сайт

$DEGE Токеномикасы

$DEGE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

DegeCoin Логотип

DegeCoin Баға ($DEGE)

Листингтен жойылды

1 $DEGE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00036929
$0.00036929$0.00036929
-16.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
DegeCoin ($DEGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:29:16 (UTC+8)

DegeCoin ($DEGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.064437
$ 0.064437$ 0.064437

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

-16.34%

-8.17%

-8.17%

DegeCoin ($DEGE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде $DEGE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $DEGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.064437, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $DEGE соңғы бір сағатта -0.93% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.34%, ал соңғы 7 күнде -8.17% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DegeCoin ($DEGE) Нарықтық ақпарат

$ 369.05K
$ 369.05K$ 369.05K

--
----

$ 369.05K
$ 369.05K$ 369.05K

999.39M
999.39M 999.39M

999,393,189.278935
999,393,189.278935 999,393,189.278935

DegeCoin нарықтық капитализациясы $ 369.05K, тәуліктік сауда көлемі --. $DEGE айналымдағы мөлшері 999.39M, жалпы мөлшері 999393189.278935. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 369.05K.

DegeCoin ($DEGE) Баға тарихы USD

Бүгін, DegeCoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде DegeCoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде DegeCoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде DegeCoin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-16.34%
30 күн$ 0-25.80%
60 күн$ 0+0.18%
90 күн$ 0--

DegeCoin ($DEGE) деген не

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DegeCoin ($DEGE) Ресурс

Ресми веб-сайт

DegeCoin Баға болжамы (USD)

DegeCoin ($DEGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DegeCoin ($DEGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DegeCoin.

Қазір DegeCoin баға болжамын тексеріңіз!

$DEGE - жергілікті валюталарға

DegeCoin ($DEGE) токеномикасы

DegeCoin ($DEGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. $DEGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DegeCoin ($DEGE) туралы басқа сұрақтар

DegeCoin ($DEGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі $DEGE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
$DEGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
$DEGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DegeCoin үшін нарықтық капитализация қандай?
$DEGE үшін нарықтық капитализация: $ 369.05K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
$DEGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
$DEGE айналымдағы ұсынысы: 999.39M USD.
$DEGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
$DEGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.064437 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) $DEGE бағасы қандай болды?
$DEGE 0 USD ATL бағасына жетті.
$DEGE үшін сауда көлемі қандай?
$DEGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл $DEGE өседі ме?
$DEGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін $DEGE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:29:16 (UTC+8)

DegeCoin ($DEGE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,908.95
$106,908.95$106,908.95

+1.09%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.77
$3,623.77$3,623.77

+0.96%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.09
$167.09$167.09

+0.20%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9423
$0.9423$0.9423

+0.06%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,908.95
$106,908.95$106,908.95

+1.09%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.77
$3,623.77$3,623.77

+0.96%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.09
$167.09$167.09

+0.20%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3321
$2.3321$2.3321

+0.21%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.27
$996.27$996.27

+1.64%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0698
$0.0698$0.0698

+39.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1653
$0.1653$0.1653

-44.90%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03906
$0.03906$0.03906

+290.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000069
$0.000069$0.000069

+213.63%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007875
$0.0000007875$0.0000007875

+97.76%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001896
$0.0000000000001896$0.0000000000001896

+89.60%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0698
$0.0698$0.0698

+39.60%