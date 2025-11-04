БиржаDEX+
Coin ағымдағы бағасы: 0.00030272 USD. Нақты уақыттағы COINS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COINS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COINS туралы толығырақ

COINS Баға туралы ақпарат

COINS деген не

COINS Whitepaper

COINS Ресми веб-сайт

COINS Токеномикасы

COINS Баға болжамы

Coin Баға (COINS)

1 COINS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00030129
$0.00030129$0.00030129
-45.40%1D
USD
Coin (COINS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:56:29 (UTC+8)

Coin (COINS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00028908
$ 0.00028908$ 0.00028908
24 сағаттық төмен
$ 0.00056557
$ 0.00056557$ 0.00056557
24 сағаттық жоғары

$ 0.00028908
$ 0.00028908$ 0.00028908

$ 0.00056557
$ 0.00056557$ 0.00056557

$ 0.00260472
$ 0.00260472$ 0.00260472

$ 0.00008402
$ 0.00008402$ 0.00008402

+0.99%

-45.17%

-50.11%

-50.11%

Coin (COINS) нақты уақыттағы баға $0.00030272. Соңғы 24 сағат ішінде COINS мен $ 0.00028908 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00056557 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COINS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00260472, ал ең төменгісі — $ 0.00008402.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COINS соңғы бір сағатта +0.99% өзгерді, 24 сағат ішінде -45.17%, ал соңғы 7 күнде -50.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Coin (COINS) Нарықтық ақпарат

$ 302.69K
$ 302.69K$ 302.69K

--
----

$ 302.69K
$ 302.69K$ 302.69K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,380.700169
999,999,380.700169 999,999,380.700169

Coin нарықтық капитализациясы $ 302.69K, тәуліктік сауда көлемі --. COINS айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999380.700169. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 302.69K.

Coin (COINS) Баға тарихы USD

Бүгін, Coin - USD баға өзгерісі $ -0.000249419758062829 болды.
Соңғы 30 күнде Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001947757 болды.
Соңғы 60 күнде Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0002151617 болды.
Соңғы 90 күнде Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0001612826825436786 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000249419758062829-45.17%
30 күн$ -0.0001947757-64.34%
60 күн$ -0.0002151617-71.07%
90 күн$ +0.0001612826825436786+114.03%

Coin (COINS) деген не

Reserve Coin (COINS) is digital money designed for everyday life. With the Reserve Bank app, you can add a Reserve Bank Card to Apple Pay, Samsung Pay, or Google Pay and pay with your phone anywhere regular cards are accepted. Instead of being just something people trade online, COINS is built to be useful in the real world—easy to spend, simple to understand, and ready to use for shopping, sending money, or everyday payments.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Coin (COINS) Ресурс

Coin Баға болжамы (USD)

Coin (COINS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Coin (COINS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Coin.

Қазір Coin баға болжамын тексеріңіз!

COINS - жергілікті валюталарға

Coin (COINS) токеномикасы

Coin (COINS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COINS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Coin (COINS) туралы басқа сұрақтар

Coin (COINS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COINS бағасы — 0.00030272 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COINS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COINS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00030272. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
COINS үшін нарықтық капитализация: $ 302.69K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COINS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COINS айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
COINS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COINS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00260472 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COINS бағасы қандай болды?
COINS 0.00008402 USD ATL бағасына жетті.
COINS үшін сауда көлемі қандай?
COINS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл COINS өседі ме?
COINS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COINS баға болжамын қарап көріңіз.
Coin (COINS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

