БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Bitcoin the Turtle ағымдағы бағасы: 0.0118932 USD. Нақты уақыттағы SLOW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SLOW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Bitcoin the Turtle ағымдағы бағасы: 0.0118932 USD. Нақты уақыттағы SLOW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SLOW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SLOW туралы толығырақ

SLOW Баға туралы ақпарат

SLOW деген не

SLOW Ресми веб-сайт

SLOW Токеномикасы

SLOW Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Bitcoin the Turtle Логотип

Bitcoin the Turtle Баға (SLOW)

Листингтен жойылды

1 SLOW-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01186883
$0.01186883$0.01186883
-2.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:04:43 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01169397
$ 0.01169397$ 0.01169397
24 сағаттық төмен
$ 0.01225175
$ 0.01225175$ 0.01225175
24 сағаттық жоғары

$ 0.01169397
$ 0.01169397$ 0.01169397

$ 0.01225175
$ 0.01225175$ 0.01225175

$ 0.0414631
$ 0.0414631$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056$ 0.00487056

-0.07%

-2.13%

-27.29%

-27.29%

Bitcoin the Turtle (SLOW) нақты уақыттағы баға $0.0118932. Соңғы 24 сағат ішінде SLOW мен $ 0.01169397 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01225175 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SLOW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0414631, ал ең төменгісі — $ 0.00487056.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SLOW соңғы бір сағатта -0.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.13%, ал соңғы 7 күнде -27.29% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Нарықтық ақпарат

$ 234.45K
$ 234.45K$ 234.45K

--
----

$ 242.10K
$ 242.10K$ 242.10K

19.71M
19.71M 19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0 20,356,524.0

Bitcoin the Turtle нарықтық капитализациясы $ 234.45K, тәуліктік сауда көлемі --. SLOW айналымдағы мөлшері 19.71M, жалпы мөлшері 20356524.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 242.10K.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Баға тарихы USD

Бүгін, Bitcoin the Turtle - USD баға өзгерісі $ -0.00025922389220439 болды.
Соңғы 30 күнде Bitcoin the Turtle - USD баға өзгерісі $ -0.0053527879 болды.
Соңғы 60 күнде Bitcoin the Turtle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Bitcoin the Turtle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00025922389220439-2.13%
30 күн$ -0.0053527879-45.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Bitcoin the Turtle (SLOW) деген не

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Bitcoin the Turtle (SLOW) Ресурс

Ресми веб-сайт

Bitcoin the Turtle Баға болжамы (USD)

Bitcoin the Turtle (SLOW) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bitcoin the Turtle (SLOW) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bitcoin the Turtle.

Қазір Bitcoin the Turtle баға болжамын тексеріңіз!

SLOW - жергілікті валюталарға

Bitcoin the Turtle (SLOW) токеномикасы

Bitcoin the Turtle (SLOW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SLOW токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Bitcoin the Turtle (SLOW) туралы басқа сұрақтар

Bitcoin the Turtle (SLOW) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SLOW бағасы — 0.0118932 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SLOW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SLOW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0118932. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bitcoin the Turtle үшін нарықтық капитализация қандай?
SLOW үшін нарықтық капитализация: $ 234.45K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SLOW үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SLOW айналымдағы ұсынысы: 19.71M USD.
SLOW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SLOW барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0414631 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SLOW бағасы қандай болды?
SLOW 0.00487056 USD ATL бағасына жетті.
SLOW үшін сауда көлемі қандай?
SLOW үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SLOW өседі ме?
SLOW биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SLOW баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:04:43 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,759.46
$106,759.46$106,759.46

+0.95%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.96
$3,623.96$3,623.96

+0.97%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.43
$167.43$167.43

+0.41%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9453
$0.9453$0.9453

+0.38%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,759.46
$106,759.46$106,759.46

+0.95%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.96
$3,623.96$3,623.96

+0.97%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.43
$167.43$167.43

+0.41%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3377
$2.3377$2.3377

+0.45%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$995.59
$995.59$995.59

+1.57%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0704
$0.0704$0.0704

+40.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1786
$0.1786$0.1786

-40.46%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04242
$0.04242$0.04242

+324.20%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008100
$0.0000008100$0.0000008100

+103.41%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000056
$0.000056$0.000056

+154.54%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001760
$0.0000000000001760$0.0000000000001760

+76.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0704
$0.0704$0.0704

+40.80%