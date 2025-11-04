BCGame Coin Баға (BC)
BCGame Coin (BC) нақты уақыттағы баға $0.00858081. Соңғы 24 сағат ішінде BC мен $ 0.00845788 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00905188 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01100698, ал ең төменгісі — $ 0.00291432.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BC соңғы бір сағатта -0.77% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.13%, ал соңғы 7 күнде -8.58% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
BCGame Coin нарықтық капитализациясы $ 85.83M, тәуліктік сауда көлемі --. BC айналымдағы мөлшері 9.99B, жалпы мөлшері 9989709397.39938. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 85.83M.
Бүгін, BCGame Coin - USD баға өзгерісі $ -0.000187585271506819 болды.
Соңғы 30 күнде BCGame Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0020903496 болды.
Соңғы 60 күнде BCGame Coin - USD баға өзгерісі $ +0.0011108227 болды.
Соңғы 90 күнде BCGame Coin - USD баға өзгерісі $ +0.00022441857561234 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.000187585271506819
|-2.13%
|30 күн
|$ +0.0020903496
|+24.36%
|60 күн
|$ +0.0011108227
|+12.95%
|90 күн
|$ +0.00022441857561234
|+2.69%
$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.
To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
