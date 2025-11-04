БиржаDEX+
Awakeborn Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы AWK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AWK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AWK туралы толығырақ

AWK Баға туралы ақпарат

AWK деген не

AWK Whitepaper

AWK Ресми веб-сайт

AWK Токеномикасы

AWK Баға болжамы

Awakeborn Token Логотип

Awakeborn Token Баға (AWK)

Листингтен жойылды

1 AWK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-4.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Awakeborn Token (AWK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:30 (UTC+8)

Awakeborn Token (AWK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.60%

-4.79%

-8.95%

-8.95%

Awakeborn Token (AWK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде AWK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AWK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AWK соңғы бір сағатта -1.60% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.79%, ал соңғы 7 күнде -8.95% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Awakeborn Token (AWK) Нарықтық ақпарат

$ 232.17K
$ 232.17K$ 232.17K

--
----

$ 765.20K
$ 765.20K$ 765.20K

30.34B
30.34B 30.34B

99,999,973,237.3
99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Awakeborn Token нарықтық капитализациясы $ 232.17K, тәуліктік сауда көлемі --. AWK айналымдағы мөлшері 30.34B, жалпы мөлшері 99999973237.3. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 765.20K.

Awakeborn Token (AWK) Баға тарихы USD

Бүгін, Awakeborn Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Awakeborn Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Awakeborn Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Awakeborn Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.79%
30 күн$ 0+0.42%
60 күн$ 0+12.70%
90 күн$ 0--

Awakeborn Token (AWK) деген не

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Awakeborn Token (AWK) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Awakeborn Token Баға болжамы (USD)

Awakeborn Token (AWK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Awakeborn Token (AWK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Awakeborn Token.

Қазір Awakeborn Token баға болжамын тексеріңіз!

AWK - жергілікті валюталарға

Awakeborn Token (AWK) токеномикасы

Awakeborn Token (AWK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AWK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Awakeborn Token (AWK) туралы басқа сұрақтар

Awakeborn Token (AWK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AWK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AWK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AWK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Awakeborn Token үшін нарықтық капитализация қандай?
AWK үшін нарықтық капитализация: $ 232.17K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AWK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AWK айналымдағы ұсынысы: 30.34B USD.
AWK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AWK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AWK бағасы қандай болды?
AWK 0 USD ATL бағасына жетті.
AWK үшін сауда көлемі қандай?
AWK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AWK өседі ме?
AWK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AWK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:30 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

