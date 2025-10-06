БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
YZY ағымдағы бағасы: 0.3696 USD. Нақты уақыттағы YZY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YZY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!YZY ағымдағы бағасы: 0.3696 USD. Нақты уақыттағы YZY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YZY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YZY туралы толығырақ

YZY Баға туралы ақпарат

YZY деген не

YZY Ресми веб-сайт

YZY Токеномикасы

YZY Баға болжамы

YZY Тарих

YZY Сатып алу нұсқаулығы

YZY фиатқа айырбастау

YZY Спот

YZY USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

YZY Логотип

YZY бағасы(YZY)

1 YZY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.3696
$0.3696$0.3696
-1.12%1D
USD
YZY (YZY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:35:24 (UTC+8)

YZY (YZY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.3686
$ 0.3686$ 0.3686
24 сағаттық төмен
$ 0.3925
$ 0.3925$ 0.3925
24 сағаттық жоғары

$ 0.3686
$ 0.3686$ 0.3686

$ 0.3925
$ 0.3925$ 0.3925

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

-0.03%

-1.11%

-6.62%

-6.62%

YZY (YZY) нақты уақыттағы баға $ 0.3696. Соңғы 24 сағат ішінде YZY мен $ 0.3686 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.3925 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YZY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 3.1581037257728988, ал ең төменгісі — $ 0.19323573050067985.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YZY соңғы бір сағатта -0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.11%, ал соңғы 7 күнде -6.62% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

YZY (YZY) Нарықтық ақпарат

No.286

$ 110.88M
$ 110.88M$ 110.88M

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

$ 369.60M
$ 369.60M$ 369.60M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,714.683081
999,999,714.683081 999,999,714.683081

29.99%

SOL

YZY нарықтық капитализациясы $ 110.88M, тәуліктік сауда көлемі $ 56.52K. YZY айналымдағы мөлшері 300.00M, жалпы мөлшері 999999714.683081. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 369.60M.

YZY (YZY) Баға тарихы USD

YZY Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.004186-1.11%
30 күн$ -0.0435-10.54%
60 күн$ -0.0963-20.67%
90 күн$ -0.1304-26.08%
Бүгінгі YZY бағасының өзгеруі

Бүгін YZY өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.004186 (-1.11%) өзгерісін тіркеді.

YZY 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0435 (-10.54%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

YZY 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда YZY $ -0.0963 (-20.67%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

YZY 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.1304 (-26.08%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

YZY (YZY) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

YZY Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

YZY (YZY) деген не

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен YZY инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін YZY стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін YZY біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің YZY сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

YZY Баға болжамы (USD)

YZY (YZY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін YZY (YZY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: YZY.

Қазір YZY баға болжамын тексеріңіз!

YZY (YZY) токеномикасы

YZY (YZY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YZY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады YZY (YZY)

YZY қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы YZY оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

YZY - жергілікті валюталарға

1 YZY(YZY)-ден VND-ге
9,726.024
1 YZY(YZY)-ден AUD-ге
A$0.565488
1 YZY(YZY)-ден GBP-ге
0.280896
1 YZY(YZY)-ден EUR-ге
0.317856
1 YZY(YZY)-ден USD-ге
$0.3696
1 YZY(YZY)-ден MYR-ге
RM1.548624
1 YZY(YZY)-ден TRY-ге
15.537984
1 YZY(YZY)-ден JPY-ге
¥56.9184
1 YZY(YZY)-ден ARS-ге
ARS$543.526368
1 YZY(YZY)-ден RUB-ге
29.908032
1 YZY(YZY)-ден INR-ге
32.790912
1 YZY(YZY)-ден IDR-ге
Rp6,159.997536
1 YZY(YZY)-ден PHP-ге
21.699216
1 YZY(YZY)-ден EGP-ге
￡E.17.441424
1 YZY(YZY)-ден BRL-ге
R$1.981056
1 YZY(YZY)-ден CAD-ге
C$0.51744
1 YZY(YZY)-ден BDT-ге
45.105984
1 YZY(YZY)-ден NGN-ге
533.3328
1 YZY(YZY)-ден COP-ге
$1,421.53704
1 YZY(YZY)-ден ZAR-ге
R.6.390384
1 YZY(YZY)-ден UAH-ге
15.537984
1 YZY(YZY)-ден TZS-ге
T.Sh.908.1072
1 YZY(YZY)-ден VES-ге
Bs81.6816
1 YZY(YZY)-ден CLP-ге
$347.0544
1 YZY(YZY)-ден PKR-ге
Rs104.493312
1 YZY(YZY)-ден KZT-ге
194.117616
1 YZY(YZY)-ден THB-ге
฿12.004608
1 YZY(YZY)-ден TWD-ге
NT$11.42064
1 YZY(YZY)-ден AED-ге
د.إ1.356432
1 YZY(YZY)-ден CHF-ге
Fr0.29568
1 YZY(YZY)-ден HKD-ге
HK$2.871792
1 YZY(YZY)-ден AMD-ге
֏141.39048
1 YZY(YZY)-ден MAD-ге
.د.م3.440976
1 YZY(YZY)-ден MXN-ге
$6.830208
1 YZY(YZY)-ден SAR-ге
ريال1.386
1 YZY(YZY)-ден ETB-ге
Br56.408352
1 YZY(YZY)-ден KES-ге
KSh47.730144
1 YZY(YZY)-ден JOD-ге
د.أ0.2620464
1 YZY(YZY)-ден PLN-ге
1.363824
1 YZY(YZY)-ден RON-ге
лв1.629936
1 YZY(YZY)-ден SEK-ге
kr3.500112
1 YZY(YZY)-ден BGN-ге
лв0.624624
1 YZY(YZY)-ден HUF-ге
Ft124.233648
1 YZY(YZY)-ден CZK-ге
7.79856
1 YZY(YZY)-ден KWD-ге
د.ك0.1134672
1 YZY(YZY)-ден ILS-ге
1.2012
1 YZY(YZY)-ден BOB-ге
Bs2.561328
1 YZY(YZY)-ден AZN-ге
0.62832
1 YZY(YZY)-ден TJS-ге
SM3.407712
1 YZY(YZY)-ден GEL-ге
1.001616
1 YZY(YZY)-ден AOA-ге
Kz336.916272
1 YZY(YZY)-ден BHD-ге
.د.ب0.1389696
1 YZY(YZY)-ден BMD-ге
$0.3696
1 YZY(YZY)-ден DKK-ге
kr2.391312
1 YZY(YZY)-ден HNL-ге
L9.716784
1 YZY(YZY)-ден MUR-ге
16.979424
1 YZY(YZY)-ден NAD-ге
$6.39408
1 YZY(YZY)-ден NOK-ге
kr3.740352
1 YZY(YZY)-ден NZD-ге
$0.6468
1 YZY(YZY)-ден PAB-ге
B/.0.3696
1 YZY(YZY)-ден PGK-ге
K1.556016
1 YZY(YZY)-ден QAR-ге
ر.ق1.34904
1 YZY(YZY)-ден RSD-ге
дин.37.577232
1 YZY(YZY)-ден UZS-ге
soʻm4,399.999296
1 YZY(YZY)-ден ALL-ге
L31.0464
1 YZY(YZY)-ден ANG-ге
ƒ0.661584
1 YZY(YZY)-ден AWG-ге
ƒ0.661584
1 YZY(YZY)-ден BBD-ге
$0.7392
1 YZY(YZY)-ден BAM-ге
KM0.624624
1 YZY(YZY)-ден BIF-ге
Fr1,089.9504
1 YZY(YZY)-ден BND-ге
$0.48048
1 YZY(YZY)-ден BSD-ге
$0.3696
1 YZY(YZY)-ден JMD-ге
$59.313408
1 YZY(YZY)-ден KHR-ге
1,484.335776
1 YZY(YZY)-ден KMF-ге
Fr157.4496
1 YZY(YZY)-ден LAK-ге
8,034.782448
1 YZY(YZY)-ден LKR-ге
රු112.509936
1 YZY(YZY)-ден MDL-ге
L6.253632
1 YZY(YZY)-ден MGA-ге
Ar1,664.8632
1 YZY(YZY)-ден MOP-ге
P2.9568
1 YZY(YZY)-ден MVR-ге
5.65488
1 YZY(YZY)-ден MWK-ге
MK640.55376
1 YZY(YZY)-ден MZN-ге
MT23.61744
1 YZY(YZY)-ден NPR-ге
रु52.453632
1 YZY(YZY)-ден PYG-ге
2,621.2032
1 YZY(YZY)-ден RWF-ге
Fr537.0288
1 YZY(YZY)-ден SBD-ге
$3.041808
1 YZY(YZY)-ден SCR-ге
5.037648
1 YZY(YZY)-ден SRD-ге
$14.34048
1 YZY(YZY)-ден SVC-ге
$3.230304
1 YZY(YZY)-ден SZL-ге
L6.39408
1 YZY(YZY)-ден TMT-ге
m1.2936
1 YZY(YZY)-ден TND-ге
د.ت1.092168
1 YZY(YZY)-ден TTD-ге
$2.502192
1 YZY(YZY)-ден UGX-ге
Sh1,287.6864
1 YZY(YZY)-ден XAF-ге
Fr209.9328
1 YZY(YZY)-ден XCD-ге
$0.99792
1 YZY(YZY)-ден XOF-ге
Fr209.9328
1 YZY(YZY)-ден XPF-ге
Fr38.0688
1 YZY(YZY)-ден BWP-ге
P4.960032
1 YZY(YZY)-ден BZD-ге
$0.742896
1 YZY(YZY)-ден CVE-ге
$35.381808
1 YZY(YZY)-ден DJF-ге
Fr65.7888
1 YZY(YZY)-ден DOP-ге
$23.798544
1 YZY(YZY)-ден DZD-ге
د.ج48.291936
1 YZY(YZY)-ден FJD-ге
$0.838992
1 YZY(YZY)-ден GNF-ге
Fr3,213.672
1 YZY(YZY)-ден GTQ-ге
Q2.831136
1 YZY(YZY)-ден GYD-ге
$77.305536
1 YZY(YZY)-ден ISK-ге
kr46.5696

YZY Ресурс

YZY тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми YZY веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: YZY туралы басқа сұрақтар

YZY (YZY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YZY бағасы — 0.3696 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YZY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YZY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.3696. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
YZY үшін нарықтық капитализация қандай?
YZY үшін нарықтық капитализация: $ 110.88M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YZY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YZY айналымдағы ұсынысы: 300.00M USD.
YZY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YZY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 3.1581037257728988 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YZY бағасы қандай болды?
YZY 0.19323573050067985 USD ATL бағасына жетті.
YZY үшін сауда көлемі қандай?
YZY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 56.52K USD.
Биыл YZY өседі ме?
YZY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YZY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:35:24 (UTC+8)

YZY (YZY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

YZY-ден USD-ге калькуляторы

Сома

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3696 USD

YZY-мен саудалаңыз

YZY/USDT
$0.3696
$0.3696$0.3696
-1.28%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,321.20
$106,321.20$106,321.20

+0.54%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,603.90
$3,603.90$3,603.90

+0.41%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.86
$167.86$167.86

+0.67%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9556
$0.9556$0.9556

+1.47%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,321.20
$106,321.20$106,321.20

+0.54%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,603.90
$3,603.90$3,603.90

+0.41%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.86
$167.86$167.86

+0.67%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3606
$2.3606$2.3606

+1.44%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$993.35
$993.35$993.35

+1.34%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0792
$0.0792$0.0792

+58.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05800
$0.05800$0.05800

+480.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000012006
$0.0000012006$0.0000012006

+201.50%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002200
$0.0000000000002200$0.0000000000002200

+120.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0792
$0.0792$0.0792

+58.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000034
$0.000034$0.000034

+54.54%