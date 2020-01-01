WadzCoin Token (WCO) токеномикасы
WadzCoin Token (WCO) туралы ақпарат
W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient
WadzCoin Token (WCO) токеномикасы мен бағасын талдау
WadzCoin Token (WCO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
WadzCoin Token (WCO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
WadzCoin Token (WCO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын WCO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша WCO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз WCO токеномикасын түсінген болсаңыз, WCO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай WCO сатып алуға болады
Портфеліңізге WadzCoin Token (WCO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы WCO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.
WadzCoin Token (WCO) бағасының тарихы
WCO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
WCO бағасының болжамы
WCO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WCO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
WadzCoin Token (WCO) сатып алыңыз
Сома
1 WCO = 0.0006054 USD