Swarm Network ағымдағы бағасы: 0.01352 USD. Нақты уақыттағы TRUTH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TRUTH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TRUTH туралы толығырақ

TRUTH Баға туралы ақпарат

TRUTH деген не

TRUTH Whitepaper

TRUTH Ресми веб-сайт

TRUTH Токеномикасы

TRUTH Баға болжамы

TRUTH Тарих

TRUTH Сатып алу нұсқаулығы

TRUTH фиатқа айырбастау

TRUTH Спот

TRUTH USDT-M фьючерстері

Swarm Network Логотип

Swarm Network бағасы(TRUTH)

1 TRUTH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01345
+0.52%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:23:12 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01284
24 сағаттық төмен
$ 0.01416
24 сағаттық жоғары

$ 0.01284
$ 0.01416
$ 0.020167043509271197
$ 0.010282833131671878
-3.57%

+0.52%

-5.46%

-5.46%

Swarm Network (TRUTH) нақты уақыттағы баға $ 0.01352. Соңғы 24 сағат ішінде TRUTH мен $ 0.01284 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01416 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TRUTH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.020167043509271197, ал ең төменгісі — $ 0.010282833131671878.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TRUTH соңғы бір сағатта -3.57% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.52%, ал соңғы 7 күнде -5.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Swarm Network (TRUTH) Нарықтық ақпарат

No.696

$ 28.19M
$ 97.83K
$ 135.20M
2.09B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.85%

SUI

Swarm Network нарықтық капитализациясы $ 28.19M, тәуліктік сауда көлемі $ 97.83K. TRUTH айналымдағы мөлшері 2.09B, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 135.20M.

Swarm Network (TRUTH) Баға тарихы USD

Swarm Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000696+0.52%
30 күн$ -0.00082-5.72%
60 күн$ +0.00852+170.40%
90 күн$ +0.00852+170.40%
Бүгінгі Swarm Network бағасының өзгеруі

Бүгін TRUTH өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000696 (+0.52%) өзгерісін тіркеді.

Swarm Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00082 (-5.72%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Swarm Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TRUTH $ +0.00852 (+170.40%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Swarm Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00852 (+170.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Swarm Network (TRUTH) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Swarm Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Swarm Network (TRUTH) деген не

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Swarm Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TRUTH стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Swarm Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Swarm Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Swarm Network Баға болжамы (USD)

Swarm Network (TRUTH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Swarm Network (TRUTH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Swarm Network.

Қазір Swarm Network баға болжамын тексеріңіз!

Swarm Network (TRUTH) токеномикасы

Swarm Network (TRUTH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TRUTH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Swarm Network (TRUTH)

Swarm Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Swarm Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TRUTH - жергілікті валюталарға

1 Swarm Network(TRUTH)-ден VND-ге
355.7788
1 Swarm Network(TRUTH)-ден AUD-ге
A$0.0206856
1 Swarm Network(TRUTH)-ден GBP-ге
0.0102752
1 Swarm Network(TRUTH)-ден EUR-ге
0.0116272
1 Swarm Network(TRUTH)-ден USD-ге
$0.01352
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MYR-ге
RM0.0566488
1 Swarm Network(TRUTH)-ден TRY-ге
0.5683808
1 Swarm Network(TRUTH)-ден JPY-ге
¥2.08208
1 Swarm Network(TRUTH)-ден ARS-ге
ARS$19.8239704
1 Swarm Network(TRUTH)-ден RUB-ге
1.0940384
1 Swarm Network(TRUTH)-ден INR-ге
1.1994944
1 Swarm Network(TRUTH)-ден IDR-ге
Rp225.3332432
1 Swarm Network(TRUTH)-ден PHP-ге
0.7937592
1 Swarm Network(TRUTH)-ден EGP-ге
￡E.0.638144
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BRL-ге
R$0.072332
1 Swarm Network(TRUTH)-ден CAD-ге
C$0.018928
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BDT-ге
1.6499808
1 Swarm Network(TRUTH)-ден NGN-ге
19.5374816
1 Swarm Network(TRUTH)-ден COP-ге
$52.20072
1 Swarm Network(TRUTH)-ден ZAR-ге
R.0.233896
1 Swarm Network(TRUTH)-ден UAH-ге
0.5683808
1 Swarm Network(TRUTH)-ден TZS-ге
T.Sh.33.21864
1 Swarm Network(TRUTH)-ден VES-ге
Bs2.98792
1 Swarm Network(TRUTH)-ден CLP-ге
$12.69528
1 Swarm Network(TRUTH)-ден PKR-ге
Rs3.8223744
1 Swarm Network(TRUTH)-ден KZT-ге
7.1008392
1 Swarm Network(TRUTH)-ден THB-ге
฿0.4391296
1 Swarm Network(TRUTH)-ден TWD-ге
NT$0.417768
1 Swarm Network(TRUTH)-ден AED-ге
د.إ0.0496184
1 Swarm Network(TRUTH)-ден CHF-ге
Fr0.010816
1 Swarm Network(TRUTH)-ден HKD-ге
HK$0.1050504
1 Swarm Network(TRUTH)-ден AMD-ге
֏5.172076
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MAD-ге
.د.م0.1258712
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MXN-ге
$0.2497144
1 Swarm Network(TRUTH)-ден SAR-ге
ريال0.0507
1 Swarm Network(TRUTH)-ден ETB-ге
Br2.0634224
1 Swarm Network(TRUTH)-ден KES-ге
KSh1.7459728
1 Swarm Network(TRUTH)-ден JOD-ге
د.أ0.00958568
1 Swarm Network(TRUTH)-ден PLN-ге
0.0498888
1 Swarm Network(TRUTH)-ден RON-ге
лв0.0596232
1 Swarm Network(TRUTH)-ден SEK-ге
kr0.1281696
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BGN-ге
лв0.0228488
1 Swarm Network(TRUTH)-ден HUF-ге
Ft4.5459648
1 Swarm Network(TRUTH)-ден CZK-ге
0.285272
1 Swarm Network(TRUTH)-ден KWD-ге
د.ك0.00415064
1 Swarm Network(TRUTH)-ден ILS-ге
0.04394
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BOB-ге
Bs0.0936936
1 Swarm Network(TRUTH)-ден AZN-ге
0.022984
1 Swarm Network(TRUTH)-ден TJS-ге
SM0.1246544
1 Swarm Network(TRUTH)-ден GEL-ге
0.0366392
1 Swarm Network(TRUTH)-ден AOA-ге
Kz12.3244264
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BHD-ге
.د.ب0.00509704
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BMD-ге
$0.01352
1 Swarm Network(TRUTH)-ден DKK-ге
kr0.0874744
1 Swarm Network(TRUTH)-ден HNL-ге
L0.3554408
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MUR-ге
0.6211088
1 Swarm Network(TRUTH)-ден NAD-ге
$0.233896
1 Swarm Network(TRUTH)-ден NOK-ге
kr0.1368224
1 Swarm Network(TRUTH)-ден NZD-ге
$0.02366
1 Swarm Network(TRUTH)-ден PAB-ге
B/.0.01352
1 Swarm Network(TRUTH)-ден PGK-ге
K0.0569192
1 Swarm Network(TRUTH)-ден QAR-ге
ر.ق0.049348
1 Swarm Network(TRUTH)-ден RSD-ге
дин.1.3748488
1 Swarm Network(TRUTH)-ден UZS-ге
soʻm160.9523552
1 Swarm Network(TRUTH)-ден ALL-ге
L1.13568
1 Swarm Network(TRUTH)-ден ANG-ге
ƒ0.0242008
1 Swarm Network(TRUTH)-ден AWG-ге
ƒ0.0242008
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BBD-ге
$0.02704
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BAM-ге
KM0.0228488
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BIF-ге
Fr39.87048
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BND-ге
$0.017576
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BSD-ге
$0.01352
1 Swarm Network(TRUTH)-ден JMD-ге
$2.1696896
1 Swarm Network(TRUTH)-ден KHR-ге
54.2971312
1 Swarm Network(TRUTH)-ден KMF-ге
Fr5.75952
1 Swarm Network(TRUTH)-ден LAK-ге
293.9130376
1 Swarm Network(TRUTH)-ден LKR-ге
රු4.1156232
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MDL-ге
L0.2287584
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MGA-ге
Ar60.90084
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MOP-ге
P0.10816
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MVR-ге
0.206856
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MWK-ге
MK23.431512
1 Swarm Network(TRUTH)-ден MZN-ге
MT0.863928
1 Swarm Network(TRUTH)-ден NPR-ге
रु1.9187584
1 Swarm Network(TRUTH)-ден PYG-ге
95.88384
1 Swarm Network(TRUTH)-ден RWF-ге
Fr19.64456
1 Swarm Network(TRUTH)-ден SBD-ге
$0.1112696
1 Swarm Network(TRUTH)-ден SCR-ге
0.1842776
1 Swarm Network(TRUTH)-ден SRD-ге
$0.524576
1 Swarm Network(TRUTH)-ден SVC-ге
$0.1181648
1 Swarm Network(TRUTH)-ден SZL-ге
L0.233896
1 Swarm Network(TRUTH)-ден TMT-ге
m0.04732
1 Swarm Network(TRUTH)-ден TND-ге
د.ت0.0399516
1 Swarm Network(TRUTH)-ден TTD-ге
$0.0915304
1 Swarm Network(TRUTH)-ден UGX-ге
Sh47.10368
1 Swarm Network(TRUTH)-ден XAF-ге
Fr7.69288
1 Swarm Network(TRUTH)-ден XCD-ге
$0.036504
1 Swarm Network(TRUTH)-ден XOF-ге
Fr7.69288
1 Swarm Network(TRUTH)-ден XPF-ге
Fr1.39256
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BWP-ге
P0.1814384
1 Swarm Network(TRUTH)-ден BZD-ге
$0.0271752
1 Swarm Network(TRUTH)-ден CVE-ге
$1.2942696
1 Swarm Network(TRUTH)-ден DJF-ге
Fr2.40656
1 Swarm Network(TRUTH)-ден DOP-ге
$0.8705528
1 Swarm Network(TRUTH)-ден DZD-ге
د.ج1.7667936
1 Swarm Network(TRUTH)-ден FJD-ге
$0.0306904
1 Swarm Network(TRUTH)-ден GNF-ге
Fr117.5564
1 Swarm Network(TRUTH)-ден GTQ-ге
Q0.1035632
1 Swarm Network(TRUTH)-ден GYD-ге
$2.8278432
1 Swarm Network(TRUTH)-ден ISK-ге
kr1.70352

Swarm Network Ресурс

Swarm Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Swarm Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Swarm Network туралы басқа сұрақтар

Swarm Network (TRUTH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TRUTH бағасы — 0.01352 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TRUTH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TRUTH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01352. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Swarm Network үшін нарықтық капитализация қандай?
TRUTH үшін нарықтық капитализация: $ 28.19M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TRUTH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TRUTH айналымдағы ұсынысы: 2.09B USD.
TRUTH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TRUTH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.020167043509271197 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TRUTH бағасы қандай болды?
TRUTH 0.010282833131671878 USD ATL бағасына жетті.
TRUTH үшін сауда көлемі қандай?
TRUTH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 97.83K USD.
Биыл TRUTH өседі ме?
TRUTH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TRUTH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:23:12 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

