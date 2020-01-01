TARS Protocol (TAI) токеномикасы

TARS Protocol (TAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TARS Protocol (TAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
TARS Protocol (TAI) туралы ақпарат

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Ресми веб-сайт:
https://tars.pro/
Whitepaper:
https://docs.tars.pro/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD

TARS Protocol (TAI) токеномикасы мен бағасын талдау

TARS Protocol (TAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 51.85M
Жалпы қамтуы:
$ 892.19M
Айналымдағы қамту:
$ 892.19M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 58.11M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.49808
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.02315821757289225
Қазіргі баға:
$ 0.05811
TARS Protocol (TAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TARS Protocol (TAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TAI токеномикасын түсінген болсаңыз, TAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TAI сатып алуға болады

Портфеліңізге TARS Protocol (TAI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TAI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

TARS Protocol (TAI) бағасының тарихы

TAI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TAI бағасының болжамы

TAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.