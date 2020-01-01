NYM (NYM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, NYM (NYM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
NYM (NYM) туралы ақпарат

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

NYM (NYM) токеномикасы мен бағасын талдау

NYM (NYM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 41.27M
$ 41.27M$ 41.27M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 817.12M
$ 817.12M$ 817.12M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 50.51M
$ 50.51M$ 50.51M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3.2638
$ 3.2638$ 3.2638
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.03966313782793887
$ 0.03966313782793887$ 0.03966313782793887
Қазіргі баға:
$ 0.05051
$ 0.05051$ 0.05051

NYM (NYM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

NYM (NYM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NYM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NYM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NYM токеномикасын түсінген болсаңыз, NYM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай NYM сатып алуға болады

Портфеліңізге NYM (NYM) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы NYM сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

NYM (NYM) бағасының тарихы

NYM бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

NYM бағасының болжамы

NYM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NYM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

