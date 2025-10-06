БиржаDEX+
Naoris Protocol ағымдағы бағасы: 0.05295 USD. Нақты уақыттағы NAORIS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NAORIS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NAORIS туралы толығырақ

NAORIS Баға туралы ақпарат

NAORIS деген не

NAORIS Whitepaper

NAORIS Ресми веб-сайт

NAORIS Токеномикасы

NAORIS Баға болжамы

NAORIS Тарих

NAORIS Сатып алу нұсқаулығы

NAORIS фиатқа айырбастау

NAORIS Спот

NAORIS USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Naoris Protocol Логотип

Naoris Protocol бағасы(NAORIS)

1 NAORIS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.05295
+17.12%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:48:04 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.04336
24 сағаттық төмен
$ 0.05595
24 сағаттық жоғары

$ 0.04336
$ 0.05595
--
--
+1.74%

+17.12%

+5.47%

+5.47%

Naoris Protocol (NAORIS) нақты уақыттағы баға $ 0.05295. Соңғы 24 сағат ішінде NAORIS мен $ 0.04336 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.05595 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NAORIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NAORIS соңғы бір сағатта +1.74% өзгерді, 24 сағат ішінде +17.12%, ал соңғы 7 күнде +5.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Naoris Protocol (NAORIS) Нарықтық ақпарат

--
$ 147.59K
$ 147.59K$ 147.59K

$ 211.80M
$ 211.80M$ 211.80M

--
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Naoris Protocol нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 147.59K. NAORIS айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 4000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 211.80M.

Naoris Protocol (NAORIS) Баға тарихы USD

Naoris Protocol Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00774+17.12%
30 күн$ -0.00503-8.68%
60 күн$ +0.02999+130.61%
90 күн$ +0.01757+49.66%
Бүгінгі Naoris Protocol бағасының өзгеруі

Бүгін NAORIS өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00774 (+17.12%) өзгерісін тіркеді.

Naoris Protocol 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00503 (-8.68%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Naoris Protocol 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда NAORIS $ +0.02999 (+130.61%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Naoris Protocol 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.01757 (+49.66%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Naoris Protocol (NAORIS) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Naoris Protocol Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Naoris Protocol (NAORIS) деген не

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Naoris Protocol инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін NAORIS стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Naoris Protocol біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Naoris Protocol сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Naoris Protocol Баға болжамы (USD)

Naoris Protocol (NAORIS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Naoris Protocol (NAORIS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Naoris Protocol.

Қазір Naoris Protocol баға болжамын тексеріңіз!

Naoris Protocol (NAORIS) токеномикасы

Naoris Protocol (NAORIS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NAORIS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Naoris Protocol оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

NAORIS - жергілікті валюталарға

1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден VND-ге
1,393.37925
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден AUD-ге
A$0.0810135
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден GBP-ге
0.040242
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден EUR-ге
0.045537
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден USD-ге
$0.05295
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MYR-ге
RM0.2218605
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден TRY-ге
2.226018
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден JPY-ге
¥8.1543
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден ARS-ге
ARS$77.525154
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден RUB-ге
4.268829
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден INR-ге
4.697724
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден IDR-ге
Rp882.499647
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден PHP-ге
3.111342
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден EGP-ге
￡E.2.4987105
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BRL-ге
R$0.283812
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден CAD-ге
C$0.07413
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BDT-ге
6.462018
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден NGN-ге
76.516986
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден COP-ге
$204.43995
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден ZAR-ге
R.0.9176235
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден UAH-ге
2.226018
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден TZS-ге
T.Sh.130.09815
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден VES-ге
Bs11.70195
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден CLP-ге
$49.773
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден PKR-ге
Rs14.970024
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден KZT-ге
27.8098695
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден THB-ге
฿1.719816
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден TWD-ге
NT$1.6366845
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден AED-ге
د.إ0.1943265
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден CHF-ге
Fr0.04236
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден HKD-ге
HK$0.4114215
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден AMD-ге
֏20.2560225
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MAD-ге
.د.م0.4929645
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MXN-ге
$0.978516
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден SAR-ге
ريال0.1985625
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден ETB-ге
Br8.081229
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден KES-ге
KSh6.837963
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден JOD-ге
د.أ0.03754155
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден PLN-ге
0.1953855
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден RON-ге
лв0.2335095
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден SEK-ге
kr0.501966
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BGN-ге
лв0.0894855
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден HUF-ге
Ft17.8340895
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден CZK-ге
1.119363
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден KWD-ге
د.ك0.01625565
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден ILS-ге
0.172617
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BOB-ге
Bs0.3669435
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден AZN-ге
0.090015
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден TJS-ге
SM0.488199
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден GEL-ге
0.1434945
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден AOA-ге
Kz48.2676315
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BHD-ге
.د.ب0.01996215
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BMD-ге
$0.05295
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден DKK-ге
kr0.343116
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден HNL-ге
L1.3920555
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MUR-ге
2.432523
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден NAD-ге
$0.916035
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден NOK-ге
kr0.5363835
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден NZD-ге
$0.0926625
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден PAB-ге
B/.0.05295
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден PGK-ге
K0.2229195
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден QAR-ге
ر.ق0.1932675
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден RSD-ге
дин.5.3918985
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден UZS-ге
soʻm630.357042
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден ALL-ге
L4.4478
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден ANG-ге
ƒ0.0947805
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден AWG-ге
ƒ0.0947805
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BBD-ге
$0.1059
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BAM-ге
KM0.0894855
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BIF-ге
Fr156.14955
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BND-ге
$0.068835
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BSD-ге
$0.05295
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден JMD-ге
$8.497416
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден KHR-ге
212.650377
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден KMF-ге
Fr22.5567
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден LAK-ге
1,151.0869335
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден LKR-ге
රු16.1185095
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MDL-ге
L0.895914
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MGA-ге
Ar238.513275
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MOP-ге
P0.4236
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MVR-ге
0.810135
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MWK-ге
MK91.767645
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден MZN-ге
MT3.383505
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден NPR-ге
रु7.514664
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден PYG-ге
375.5214
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден RWF-ге
Fr76.93635
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден SBD-ге
$0.4357785
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден SCR-ге
0.7217085
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден SRD-ге
$2.05446
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден SVC-ге
$0.462783
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден SZL-ге
L0.916035
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден TMT-ге
m0.185325
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден TND-ге
د.ت0.15646725
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден TTD-ге
$0.3584715
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден UGX-ге
Sh184.4778
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден XAF-ге
Fr30.12855
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден XCD-ге
$0.142965
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден XOF-ге
Fr30.12855
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден XPF-ге
Fr5.45385
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BWP-ге
P0.710589
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден BZD-ге
$0.1064295
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден CVE-ге
$5.0689035
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден DJF-ге
Fr9.4251
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден DOP-ге
$3.4094505
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден DZD-ге
د.ج6.926919
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден FJD-ге
$0.1201965
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден GNF-ге
Fr460.40025
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден GTQ-ге
Q0.405597
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден GYD-ге
$11.075022
1 Naoris Protocol(NAORIS)-ден ISK-ге
kr6.6717

Naoris Protocol Ресурс

Naoris Protocol тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Naoris Protocol веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Naoris Protocol туралы басқа сұрақтар

Naoris Protocol (NAORIS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NAORIS бағасы — 0.05295 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NAORIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NAORIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.05295. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Naoris Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
NAORIS үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NAORIS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NAORIS айналымдағы ұсынысы: -- USD.
NAORIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NAORIS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NAORIS бағасы қандай болды?
NAORIS -- USD ATL бағасына жетті.
NAORIS үшін сауда көлемі қандай?
NAORIS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 147.59K USD.
Биыл NAORIS өседі ме?
NAORIS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NAORIS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:48:04 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

NAORIS-ден USD-ге калькуляторы

Сома

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.05295 USD

NAORIS-мен саудалаңыз

NAORIS/USDT
$0.05295
$0.05295$0.05295
+17.17%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

