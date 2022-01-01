Koma Inu (KOMA) токеномикасы

Koma Inu (KOMA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Koma Inu (KOMA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Koma Inu (KOMA) туралы ақпарат

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Ресми веб-сайт:
https://komabnb.com
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19

Koma Inu (KOMA) токеномикасы мен бағасын талдау

Koma Inu (KOMA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M
Жалпы қамтуы:
$ 605.95M
$ 605.95M$ 605.95M
Айналымдағы қамту:
$ 534.34M
$ 534.34M$ 534.34M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 22.86M
$ 22.86M$ 22.86M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.2022
$ 0.2022$ 0.2022
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002571199651579896
$ 0.002571199651579896$ 0.002571199651579896
Қазіргі баға:
$ 0.02286
$ 0.02286$ 0.02286

Koma Inu (KOMA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Koma Inu (KOMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын KOMA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша KOMA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз KOMA токеномикасын түсінген болсаңыз, KOMA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай KOMA сатып алуға болады

Портфеліңізге Koma Inu (KOMA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы KOMA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Koma Inu (KOMA) бағасының тарихы

KOMA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

KOMA бағасының болжамы

KOMA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KOMA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.