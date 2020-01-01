MindNetwork FHE (FHE) токеномикасы
MindNetwork FHE (FHE) туралы ақпарат
Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.
MindNetwork FHE (FHE) токеномикасы мен бағасын талдау
MindNetwork FHE (FHE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
MindNetwork FHE (FHE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
MindNetwork FHE (FHE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FHE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FHE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FHE токеномикасын түсінген болсаңыз, FHE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MindNetwork FHE (FHE) бағасының тарихы
FHE бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
FHE бағасының болжамы
FHE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FHE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
