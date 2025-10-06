БиржаDEX+
Boost ағымдағы бағасы: 0.15164 USD. Нақты уақыттағы BOOST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOOST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BOOST туралы толығырақ

BOOST Баға туралы ақпарат

BOOST деген не

BOOST Ресми веб-сайт

BOOST Токеномикасы

BOOST Баға болжамы

BOOST Тарих

BOOST Сатып алу нұсқаулығы

BOOST фиатқа айырбастау

BOOST Спот

BOOST USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Boost Логотип

Boost бағасы(BOOST)

1 BOOST-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.15164
+0.47%1D
USD
Boost (BOOST) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:53:45 (UTC+8)

Boost (BOOST) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.14743
24 сағаттық төмен
$ 0.15244
24 сағаттық жоғары

$ 0.14743
$ 0.15244
$ 0.19261759528476227
$ 0.043332483940612676
+0.03%

+0.47%

+11.86%

+11.86%

Boost (BOOST) нақты уақыттағы баға $ 0.15164. Соңғы 24 сағат ішінде BOOST мен $ 0.14743 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.15244 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOOST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.19261759528476227, ал ең төменгісі — $ 0.043332483940612676.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOOST соңғы бір сағатта +0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.47%, ал соңғы 7 күнде +11.86% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Boost (BOOST) Нарықтық ақпарат

No.755

$ 24.09M
$ 54.28K
$ 151.64M
158.86M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.88%

BSC

Boost нарықтық капитализациясы $ 24.09M, тәуліктік сауда көлемі $ 54.28K. BOOST айналымдағы мөлшері 158.86M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 151.64M.

Boost (BOOST) Баға тарихы USD

Boost Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0007094+0.47%
30 күн$ +0.05821+62.30%
60 күн$ +0.14164+1,416.40%
90 күн$ +0.14164+1,416.40%
Бүгінгі Boost бағасының өзгеруі

Бүгін BOOST өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0007094 (+0.47%) өзгерісін тіркеді.

Boost 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.05821 (+62.30%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Boost 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BOOST $ +0.14164 (+1,416.40%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Boost 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.14164 (+1,416.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Boost (BOOST) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Boost Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Boost (BOOST) деген не

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Boost инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BOOST стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Boost біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Boost сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Boost Баға болжамы (USD)

Boost (BOOST) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Boost (BOOST) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Boost.

Қазір Boost баға болжамын тексеріңіз!

Boost (BOOST) токеномикасы

Boost (BOOST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BOOST токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Boost (BOOST)

Boost қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Boost оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

BOOST - жергілікті валюталарға

1 Boost(BOOST)-ден VND-ге
3,990.4066
1 Boost(BOOST)-ден AUD-ге
A$0.2320092
1 Boost(BOOST)-ден GBP-ге
0.1152464
1 Boost(BOOST)-ден EUR-ге
0.1304104
1 Boost(BOOST)-ден USD-ге
$0.15164
1 Boost(BOOST)-ден MYR-ге
RM0.6353716
1 Boost(BOOST)-ден TRY-ге
6.3749456
1 Boost(BOOST)-ден JPY-ге
¥23.35256
1 Boost(BOOST)-ден ARS-ге
ARS$219.1319312
1 Boost(BOOST)-ден RUB-ге
12.2434136
1 Boost(BOOST)-ден INR-ге
13.4610828
1 Boost(BOOST)-ден IDR-ге
Rp2,527.3323224
1 Boost(BOOST)-ден PHP-ге
8.9133992
1 Boost(BOOST)-ден EGP-ге
￡E.7.16499
1 Boost(BOOST)-ден BRL-ге
R$0.811274
1 Boost(BOOST)-ден CAD-ге
C$0.212296
1 Boost(BOOST)-ден BDT-ге
18.5061456
1 Boost(BOOST)-ден NGN-ге
219.1319312
1 Boost(BOOST)-ден COP-ге
$585.48204
1 Boost(BOOST)-ден ZAR-ге
R.2.6294376
1 Boost(BOOST)-ден UAH-ге
6.3749456
1 Boost(BOOST)-ден TZS-ге
T.Sh.372.57948
1 Boost(BOOST)-ден VES-ге
Bs33.51244
1 Boost(BOOST)-ден CLP-ге
$142.5416
1 Boost(BOOST)-ден PKR-ге
Rs42.8716608
1 Boost(BOOST)-ден KZT-ге
79.6428444
1 Boost(BOOST)-ден THB-ге
฿4.9222344
1 Boost(BOOST)-ден TWD-ге
NT$4.6826432
1 Boost(BOOST)-ден AED-ге
د.إ0.5565188
1 Boost(BOOST)-ден CHF-ге
Fr0.121312
1 Boost(BOOST)-ден HKD-ге
HK$1.1782428
1 Boost(BOOST)-ден AMD-ге
֏58.009882
1 Boost(BOOST)-ден MAD-ге
.د.م1.4117684
1 Boost(BOOST)-ден MXN-ге
$2.8038236
1 Boost(BOOST)-ден SAR-ге
ريال0.56865
1 Boost(BOOST)-ден ETB-ге
Br23.1432968
1 Boost(BOOST)-ден KES-ге
KSh19.5827896
1 Boost(BOOST)-ден JOD-ге
د.أ0.10751276
1 Boost(BOOST)-ден PLN-ге
0.5595516
1 Boost(BOOST)-ден RON-ге
лв0.6687324
1 Boost(BOOST)-ден SEK-ге
kr1.4390636
1 Boost(BOOST)-ден BGN-ге
лв0.2562716
1 Boost(BOOST)-ден HUF-ге
Ft51.0389912
1 Boost(BOOST)-ден CZK-ге
3.2041532
1 Boost(BOOST)-ден KWD-ге
د.ك0.04655348
1 Boost(BOOST)-ден ILS-ге
0.49283
1 Boost(BOOST)-ден BOB-ге
Bs1.0508652
1 Boost(BOOST)-ден AZN-ге
0.257788
1 Boost(BOOST)-ден TJS-ге
SM1.3981208
1 Boost(BOOST)-ден GEL-ге
0.4109444
1 Boost(BOOST)-ден AOA-ге
Kz138.2304748
1 Boost(BOOST)-ден BHD-ге
.د.ب0.05701664
1 Boost(BOOST)-ден BMD-ге
$0.15164
1 Boost(BOOST)-ден DKK-ге
kr0.9826272
1 Boost(BOOST)-ден HNL-ге
L3.9866156
1 Boost(BOOST)-ден MUR-ге
6.9663416
1 Boost(BOOST)-ден NAD-ге
$2.623372
1 Boost(BOOST)-ден NOK-ге
kr1.5376296
1 Boost(BOOST)-ден NZD-ге
$0.26537
1 Boost(BOOST)-ден PAB-ге
B/.0.15164
1 Boost(BOOST)-ден PGK-ге
K0.6384044
1 Boost(BOOST)-ден QAR-ге
ر.ق0.553486
1 Boost(BOOST)-ден RSD-ге
дин.15.4415012
1 Boost(BOOST)-ден UZS-ге
soʻm1,805.2378064
1 Boost(BOOST)-ден ALL-ге
L12.73776
1 Boost(BOOST)-ден ANG-ге
ƒ0.2714356
1 Boost(BOOST)-ден AWG-ге
ƒ0.2714356
1 Boost(BOOST)-ден BBD-ге
$0.30328
1 Boost(BOOST)-ден BAM-ге
KM0.2562716
1 Boost(BOOST)-ден BIF-ге
Fr447.18636
1 Boost(BOOST)-ден BND-ге
$0.197132
1 Boost(BOOST)-ден BSD-ге
$0.15164
1 Boost(BOOST)-ден JMD-ге
$24.3351872
1 Boost(BOOST)-ден KHR-ге
608.9953384
1 Boost(BOOST)-ден KMF-ге
Fr64.59864
1 Boost(BOOST)-ден LAK-ге
3,296.5216732
1 Boost(BOOST)-ден LKR-ге
රු46.1607324
1 Boost(BOOST)-ден MDL-ге
L2.5657488
1 Boost(BOOST)-ден MGA-ге
Ar683.06238
1 Boost(BOOST)-ден MOP-ге
P1.21312
1 Boost(BOOST)-ден MVR-ге
2.320092
1 Boost(BOOST)-ден MWK-ге
MK262.807284
1 Boost(BOOST)-ден MZN-ге
MT9.689796
1 Boost(BOOST)-ден NPR-ге
रु21.5207488
1 Boost(BOOST)-ден PYG-ге
1,075.43088
1 Boost(BOOST)-ден RWF-ге
Fr220.33292
1 Boost(BOOST)-ден SBD-ге
$1.2479972
1 Boost(BOOST)-ден SCR-ге
2.168452
1 Boost(BOOST)-ден SRD-ге
$5.83814
1 Boost(BOOST)-ден SVC-ге
$1.3253336
1 Boost(BOOST)-ден SZL-ге
L2.623372
1 Boost(BOOST)-ден TMT-ге
m0.53074
1 Boost(BOOST)-ден TND-ге
د.ت0.4480962
1 Boost(BOOST)-ден TTD-ге
$1.0266028
1 Boost(BOOST)-ден UGX-ге
Sh528.31376
1 Boost(BOOST)-ден XAF-ге
Fr86.28316
1 Boost(BOOST)-ден XCD-ге
$0.409428
1 Boost(BOOST)-ден XOF-ге
Fr86.28316
1 Boost(BOOST)-ден XPF-ге
Fr15.61892
1 Boost(BOOST)-ден BWP-ге
P2.0350088
1 Boost(BOOST)-ден BZD-ге
$0.3047964
1 Boost(BOOST)-ден CVE-ге
$14.5164972
1 Boost(BOOST)-ден DJF-ге
Fr26.99192
1 Boost(BOOST)-ден DOP-ге
$9.7640996
1 Boost(BOOST)-ден DZD-ге
د.ج19.8238972
1 Boost(BOOST)-ден FJD-ге
$0.3442228
1 Boost(BOOST)-ден GNF-ге
Fr1,318.5098
1 Boost(BOOST)-ден GTQ-ге
Q1.1615624
1 Boost(BOOST)-ден GYD-ге
$31.7170224
1 Boost(BOOST)-ден ISK-ге
kr19.10664

Boost Ресурс

Boost тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Boost веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Boost туралы басқа сұрақтар

Boost (BOOST) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BOOST бағасы — 0.15164 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BOOST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BOOST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.15164. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Boost үшін нарықтық капитализация қандай?
BOOST үшін нарықтық капитализация: $ 24.09M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BOOST үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BOOST айналымдағы ұсынысы: 158.86M USD.
BOOST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BOOST барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.19261759528476227 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BOOST бағасы қандай болды?
BOOST 0.043332483940612676 USD ATL бағасына жетті.
BOOST үшін сауда көлемі қандай?
BOOST үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 54.28K USD.
Биыл BOOST өседі ме?
BOOST биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BOOST баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:53:45 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

BOOST-ден USD-ге калькуляторы

Сома

BOOST
USD
1 BOOST = 0.15164 USD

BOOST-мен саудалаңыз

BOOST/USDT
$0.15164
+0.51%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

