Brickken (BKN) токеномикасы

Brickken (BKN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Brickken (BKN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Brickken (BKN) туралы ақпарат

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Ресми веб-сайт:
https://brickken.com
Whitepaper:
https://brickken.com/whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d

Brickken (BKN) токеномикасы мен бағасын талдау

Brickken (BKN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 15.19M
$ 15.19M$ 15.19M
Жалпы қамтуы:
$ 143.00M
$ 143.00M$ 143.00M
Айналымдағы қамту:
$ 79.51M
$ 79.51M$ 79.51M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 27.31M
$ 27.31M$ 27.31M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.39485
$ 1.39485$ 1.39485
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.07598068547152313
$ 0.07598068547152313$ 0.07598068547152313
Қазіргі баға:
$ 0.19099
$ 0.19099$ 0.19099

Brickken (BKN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Brickken (BKN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BKN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BKN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BKN токеномикасын түсінген болсаңыз, BKN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BKN сатып алуға болады

Портфеліңізге Brickken (BKN) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BKN сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Brickken (BKN) бағасының тарихы

BKN бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BKN бағасының болжамы

BKN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BKN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.