Compound USDC (CUSDC) Баға болжамы (USD)

Compound USDC үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта CUSDC қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Compound USDC бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Compound USDC бағасын болжау
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:01:45 (UTC+8)

Compound USDC 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Compound USDC (CUSDC) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Compound USDC 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.025266 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Compound USDC (CUSDC) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Compound USDC 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.026529 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Compound USDC (CUSDC) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға CUSDC $ 0.027856, ал өсу қарқыны 10.25%.

Compound USDC (CUSDC) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға CUSDC $ 0.029249, ал өсу қарқыны 15.76%.

Compound USDC (CUSDC) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға CUSDC $ 0.030711 және өсу қарқыны 21.55%.

Compound USDC (CUSDC) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға CUSDC $ 0.032247 және өсу қарқыны 27.63%.

Compound USDC (CUSDC) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Compound USDC бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.052527 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Compound USDC (CUSDC) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Compound USDC бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.085561 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.025266
    0.00%
  • 2026
    $ 0.026529
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027856
    10.25%
  • 2028
    $ 0.029249
    15.76%
  • 2029
    $ 0.030711
    21.55%
  • 2030
    $ 0.032247
    27.63%
  • 2031
    $ 0.033859
    34.01%
  • 2032
    $ 0.035552
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.037330
    47.75%
  • 2034
    $ 0.039196
    55.13%
  • 2035
    $ 0.041156
    62.89%
  • 2036
    $ 0.043214
    71.03%
  • 2037
    $ 0.045375
    79.59%
  • 2038
    $ 0.047643
    88.56%
  • 2039
    $ 0.050026
    97.99%
  • 2040
    $ 0.052527
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Compound USDC бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.025266
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.025270
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.025290
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.025370
    0.41%
Бүгінгі Compound USDC (CUSDC) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі CUSDC үшін болжанған баға: $0.025266. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Compound USDC (CUSDC) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын CUSDC үшін баға туралы болжам: $0.025270. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Compound USDC (CUSDC) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, CUSDC үшін баға туралы болжам $0.025290 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Compound USDC (CUSDC) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, CUSDC үшін болжалды баға $0.025370 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Compound USDC баға статистикасы

--

$ 32.03M
$ 32.03M$ 32.03M

1.27B
1.27B 1.27B

Соңғы CUSDC бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, CUSDC айналымдағы ұсынысы 1.27B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 32.03M.

Compound USDC Тарихи баға

Compound USDC нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Compound USDC ағымдағы бағасы — 0.025266 USD. Compound USDC(CUSDC) айналымдағы мөлшері — 1.27B CUSDC. Бұл оған $32,029,283 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.02%
    $ 0
    $ 0.025292
    $ 0.025242
  • 7 күн
    0.05%
    $ 0.000013
    $ 0.025281
    $ 0.025212
  • 30 күн
    0.20%
    $ 0.000050
    $ 0.025281
    $ 0.025212
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Compound USDC токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.02% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Compound USDC токені саудаланған ең жоғары баға $0.025281 және ең төмен баға $0.025212 болды. Ол 0.05% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд CUSDC нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Compound USDC токені 0.20% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.000050 көрсетеді. Бұл жақын арада CUSDC бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Compound USDC (CUSDC) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Compound USDC бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген CUSDC токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Compound USDC бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль CUSDC токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Compound USDC бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың CUSDC болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін CUSDC импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Compound USDC болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

CUSDC бағасын болжау неліктен маңызды?

CUSDC Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

CUSDC қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, CUSDC жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда CUSDC бағасы қандай болады?
Compound USDC (CUSDC) баға болжау құралына сәйкес, болжамды CUSDC бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы CUSDC қанша тұрады?
1 Compound USDC (CUSDC) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CUSDC 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды CUSDC бағасы қандай?
Compound USDC (CUSDC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 CUSDC болады.
2028 жылы болжамды CUSDC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Compound USDC (CUSDC) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды CUSDC бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Compound USDC (CUSDC) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы CUSDC қанша тұрады?
1 Compound USDC (CUSDC) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, CUSDC 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған CUSDC баға болжамы қандай?
Compound USDC (CUSDC) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 CUSDC болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.