Compound USDC ағымдағы бағасы: 0.02526336 USD. Нақты уақыттағы CUSDC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CUSDC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CUSDC туралы толығырақ

CUSDC Баға туралы ақпарат

CUSDC деген не

CUSDC Ресми веб-сайт

CUSDC Токеномикасы

CUSDC Баға болжамы

Compound USDC Логотип

Compound USDC Баға (CUSDC)

Листингтен жойылды

$0.02526336
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Compound USDC (CUSDC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:53:44 (UTC+8)

Compound USDC (CUSDC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02523943
24 сағаттық төмен
$ 0.02529238
24 сағаттық жоғары

$ 0.02523943
$ 0.02529238
$ 0.220912
$ 0.00620705
-0.03%

+0.01%

+0.05%

+0.05%

Compound USDC (CUSDC) нақты уақыттағы баға $0.02526336. Соңғы 24 сағат ішінде CUSDC мен $ 0.02523943 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02529238 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CUSDC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.220912, ал ең төменгісі — $ 0.00620705.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CUSDC соңғы бір сағатта -0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.01%, ал соңғы 7 күнде +0.05% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Compound USDC (CUSDC) Нарықтық ақпарат

$ 32.03M
--
$ 32.03M
1.27B
1,267,784,934.73558
Compound USDC нарықтық капитализациясы $ 32.03M, тәуліктік сауда көлемі --. CUSDC айналымдағы мөлшері 1.27B, жалпы мөлшері 1267784934.73558. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 32.03M.

Compound USDC (CUSDC) Баға тарихы USD

Бүгін, Compound USDC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Compound USDC - USD баға өзгерісі $ +0.0000520021 болды.
Соңғы 60 күнде Compound USDC - USD баға өзгерісі $ +0.0000834221 болды.
Соңғы 90 күнде Compound USDC - USD баға өзгерісі $ +0.000184595541006084 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.01%
30 күн$ +0.0000520021+0.21%
60 күн$ +0.0000834221+0.33%
90 күн$ +0.000184595541006084+0.74%

Compound USDC (CUSDC) деген не

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Compound USDC (CUSDC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Compound USDC Баға болжамы (USD)

Compound USDC (CUSDC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Compound USDC (CUSDC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Compound USDC.

Қазір Compound USDC баға болжамын тексеріңіз!

CUSDC - жергілікті валюталарға

Compound USDC (CUSDC) токеномикасы

Compound USDC (CUSDC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CUSDC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Compound USDC (CUSDC) туралы басқа сұрақтар

Compound USDC (CUSDC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CUSDC бағасы — 0.02526336 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CUSDC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CUSDC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02526336. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Compound USDC үшін нарықтық капитализация қандай?
CUSDC үшін нарықтық капитализация: $ 32.03M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CUSDC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CUSDC айналымдағы ұсынысы: 1.27B USD.
CUSDC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CUSDC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.220912 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CUSDC бағасы қандай болды?
CUSDC 0.00620705 USD ATL бағасына жетті.
CUSDC үшін сауда көлемі қандай?
CUSDC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CUSDC өседі ме?
CUSDC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CUSDC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:53:44 (UTC+8)

Compound USDC (CUSDC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

