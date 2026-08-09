USCRの現在の市場価格はいくらですか？

USCRの価値は¥0.3008592825156496276000で、過去24時間で-1.65%変動しました。これは世界の暗号資産市場における最新の需給状況を反映しています。

USCRのユニークな保有者は何人いますか？

オンチェーン上の保有者は--人おり、USCRの分布とコミュニティでの採用状況を示しています。保有者数の増加は、ネットワークへの参加が強化されたり、長期的な関心が高まったりしている兆候と見なされることが多いです。

USCRはネイティブブロックチェーン上でどの程度活発に活動していますか？

--上のトークンとして、その活動はウォレットのやり取り、ネットワーク手数料、ステーキング行動、スマートコントラクトの利用状況などに影響されます。活動が活発になることは、取引量の増加や新たなエコシステムの発展と相関することがあります。

USCRの流通総供給量はいくらですか？

流通総供給量は999864140.909218であり、これはトークンの希少性と評価に直接影響します。供給量の変動は、発行、焼却、またはロック解除スケジュールなどによって生じることがあります。

USCRの24時間取引量はいくらですか？

USCRは過去24時間で¥--の取引量を記録し、この資産がどれほど活発に取引されており、流動性の深さを示しています。

USCRはSolana Ecosystem,Memeの競合他社と比べてどのようにパフォーマンスを発揮していますか？

Solana Ecosystem,Memeセグメント内の他の資産と比較すると、USCRの勢いは市場センチメント、投資家の採用状況、および--に関連するオンチェーン指標に左右されます。