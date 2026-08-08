QAIT 本日の価格

QAIT (QAIT) の本日のライブ価格は ¥ 0.003541 で、直近24時間で 2.93% 変動しました。現在の QAIT から JPY への変換レートは、¥ 0.003541 につき QAIT です。

QAIT は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- QAIT です。直近24時間の QAIT は、¥ 0.003329 (安値) から ¥ 0.003748 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、QAIT は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -24.08% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 13.45K に達しました。

QAIT (QAIT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 13.45K¥ 13.45K ¥ 13.45K 完全希薄化後時価総額 ¥ 35.41M¥ 35.41M ¥ 35.41M 循環供給量 ---- -- 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

QAIT の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 13.45K です。QAIT の循環供給量は --、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 35.41M です。