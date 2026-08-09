Universal USDの現在の価格はいくらですか？

Universal USDの価格は¥159.24877813696852000で、今日の変動率は0.0%です。

USDUコミュニティの成長速度はいかがですか？

現在、--人の保有者がおり、この数の増加は一般的に採用の拡大、コミュニティの拡張、ネットワーク全体のより広範な関与を示しています。

需要はUniversal USDの価格にどのように影響しますか？

需要はユースケース、市場状況、投資家のセンチメント、およびStablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystemセクターにおける役割によって左右されます。需要が高まると、取引量が多い時期には価格の動きが加速することがあります。

今日のUSDUの取引量はいくらですか？

取引量は¥--を記録し、活発な参加と健全な市場流動性を示しています。

USDUは過去のパフォーマンスと比べてどうですか？

過去最高値は¥159.40786782541704000、過去最低値は¥158.74064567206394712000であり、過去のパフォーマンスサイクルを理解する上で参考になります。

流通しているトークン数はいくつですか？

流通しているトークン数は30651543.81個で、その数量は入手可能性、時価総額、長期的な評価に影響を与えます。